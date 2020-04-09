Семьи пограничников передали своим коллегам 700 медицинских масок

Несколько семей пограничников решили передать своим коллегам защитные маски. Таким образом, они внесли свой вклад в борьбу с недопущением распространения COVID-19 в республике. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Как уточняется, эстафету бескорыстных дел во благо Отчизны продолжил прапорщик Жакшылык Байтиков - фельдшер пограничной заставы "Сатыкей" управления ГПС КР по Таласской области, который второй год он проходит службу на заставе. Жакшылыку 25 лет. По собственной инициативе он решил передать 200 защитных масок пограничникам Таласской области.

- Нас обеспечивают всем необходимым, но мы не можем оставаться в стороне, потому что живем в Кыргызстане, служим здесь. Это наша Родина. И надеемся, что наши защитные маски сохранят здоровье нашим коллегам, - отметил Байтиков.

Супруги капитан Самат Алиев и ефрейтор Керемет Алиева служат в управлении ГПС КР по Иссык-Кульской области. Эта молодая пара начинала службу на пограничных заставах. Как только в Кыргызстане в некоторых городах и районах ввели чрезвычайное положение Самат и Керемет, посоветовавшись, решили на собственные средства сшить и передать в войсковую часть 200 защитных масок для своих коллег-пограничников.

Другая семейная пара – Азат Амиракулов и Жомарт Улжан Избасаркызы познакомились во время учебы Азата в Академии пограничной службы КНБ Республики Казахстан. В 2015 году они поженились, а спустя 4 года супруга начальника пограничной заставы "Мин-Булак" капитана Азата Амиракулова Улжан тяжело заболела. Почти год врачи не могли поставить точный диагноз молодой женщине.

- Невозможно представить, сколько трудностей выпало на долю нашей семьи. И без поддержки родных и близких, а особенно моего командира и коллектива мы вряд ли бы справились. Командование и личный состав управления ГПС КР по Баткенской области собрали средства на лечение супруги, а также предоставили мне возможность выезда в страны зарубежья для ухода за женой после операции. Благодаря искренней заботе наших пограничников, врачей, родных сейчас моя супруга чувствует себя хорошо. В этом году пандемия коронавируса поставила под угрозу все человечество. И мы в меру своих возможностей хотели бы помочь нашим коллегам и таким образом отблагодарить личный состав ГПС КР за оказанную нам помощь", - рассказал капитан Азат Амиракулов.

Его супруга Улжан сшила 300 защитных масок, которые семья передала своим коллегам - пограничникам Баткенской области.