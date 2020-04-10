МВД КР: За ночь были задержаны 50 нарушителей комендантского часа

На 10 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 50 нарушителей. Кроме этого, 7 автомашин водворены на

штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

в городе Бишкек- 37,

г.Ош – 2,

г.Жалал-Абад – 4,

Сузакскому району 3,

По Ноокатскому – 1,

Кара Сууйском району – 3.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа их отпустили домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2242 нарушителя.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.

"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - отмечают в ведомстве.