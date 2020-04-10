МВД КР: За ночь были задержаны 50 нарушителей комендантского часа

На 10 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 50 нарушителей. Кроме этого, 7 автомашин водворены на
штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Из них:
в городе Бишкек- 37,
г.Ош – 2,
г.Жалал-Абад – 4,
Сузакскому району 3,
По Ноокатскому – 1,
Кара Сууйском району – 3.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа их отпустили домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 2242 нарушителя.
МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.
"В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - отмечают в ведомстве.