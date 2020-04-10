Пресечен незаконный ввоз из РФ в КР медицинской продукции

В России предотвращена попытка незаконного ввоза в Кыргызстан партии разнообразных медицинских изделий. Их транспортировку пресекли сотрудники мобильной группы Самарской таможни.

Это произошло, как рассказали в Приволжском таможенном управлении, на стационарном контрольном пункте "Акбулак" (Оренбургская область, на границе с Казахстаном). В ходе досмотра автомобиля, следовавшего в Кыргызстан, были обнаружены защитные очки, маски с фильтрами к ним, защитные комбинезоны, резиновые перчатки, респираторы, медицинские марлевые отрезы – всего более 2,5 тысячи изделий.

Документы на них у водителя отсутствовали. К тому же все они включены в перечень продукции, временно ограниченной к вывозу из России, согласно постановлению правительства РФ от 2 марта 2020 года. Этот запрет действует по 1 июня 2020 года и не касается международной гуманитарной помощи и вывоза гражданами для личного пользования товаров одноразового употребления.

В настоящее время, как сообщается, по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Отправители груза понесут административную ответственность