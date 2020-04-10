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10 апреля - Всемирный День батон твирлинга. Присоединяйтесь к флешмобу!

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 10 апреля, отмечается Всемирный День батон твирлинга. Юные спортсменки из Кыргызстана присоединились к планетарному флешмобу.

Международная Федерация батон твирлинга (WBTF), желая рассказать об этом довольно молодом виде спорта как можно большему числу людей, и привлечь в его ряды новых атлетов, объявило о проведении мирового флешмоба. В этом году, когда все страны переживают не лучшие времена, а крупные международные соревнования отменяются или откладываются на неопределенный срок, это актуально как никогда.

Принять участие в флешмобе в честь Всемирного дня батон твирлинга в принципе может любой желающий. Профессиональный вы спортсмен или взяли в руки и начали вращать снаряд впервые в жизни – не важно. Главное, чтобы у человека было желание стать частью большой спортивной эстафеты.

"Когда наши девочки узнали о том, что будет проводиться такой всемирный флешмоб, тоже изъявили желание принять в нем участие. Выучили все заданные организаторами связки, записали видео под музыку, и теперь все могут увидеть их во Всемирной Сети. Мне кажется, это очень интересное начинание. Тем более, что для Кыргызстана это новое спортивное направление, и далеко не все знают о том, что у нас тоже есть такие замечательные девчонки", - рассказала VB.KG президент Федерации спортивных мажореток и батон твирлинга Кыргызской Республики Оксана Поляничко.

Вы тоже можете присоединиться к всемирному спортивному движению. Условия участия можно найти, перейдя по следующей ссылке:

https://www.wbtf.org/Event/Page/wbtd2020

Записывайте свои видео и размещайте на своих страничках в Instagram, Facebook и других социальных сетях с хэштегом #worldbatontwirlingday

Справка ВБ:

Батон твирлинг - вид спортивной хореографии. Имеет происхождение из Восточной Европы и Азии. Когда-то на танцевальных фестивалях участники использовали ножи, пистолеты, факелы и трости, вращая их и подбрасывая вверх. Такие упражнения прижились в армиях некоторых стран: cолдаты жонглировали винтовками во время маршей и военных парадов. Позднее винтовки стали заменять на "булавы". Сейчас спортсмены используют батоны – жезлы с двумя наконечниками.

Названием дисциплины baton twirling происходит от двух слов: французского baton – посох, палка, и английского twirl - вертеть, крутить.

Сегодня батон твирлинг – спорт, включающий в себя мастерство обращения с жезлом в комплексе с движениями тела, танцем и гимнастикой. По сути, это микс нескольких видов спорта: художественной гимнастики, спортивной гимнастики, танца, синхронного плавания и даже фигурного катания.


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URL: https://www.vb.kg/387040
Теги:
спорт, флешмоб
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