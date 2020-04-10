Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве создадут временный фонд поддержки кыргызстанцев

184  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Организовать сбор средств в помощь гражданам Кыргызстана, вынужденно остающимся в России из-за прекращения ее транспортного сообщения с республикой, - с такой инициативой выступило посольство КР в РФ. Предложение было озвучено на прошедшей в Москве встрече сотрудников дипмиссии с активом местной кыргызской диаспоры.

Это совещание прошло в здании посольства, по инициативе посла Аликбека Джекшенкулова. Собравшиеся обсудили ситуацию, складывающуюся в России и ее столице в связи с профилактикой коронавируса, проблемы, которые возникли по этой причине у многих соотечественников здесь. Особенно сложным названо положение тех, кто не смог выехать или вылететь на родину и вынуждены оставаться в Москве. Посольство и диаспора оказывают им посильное содействие, помогают с питанием, размещают в хостелах. Но у людей заканчиваются средства, они испытывают различные трудности. Необходима дальнейшая мобилизация ресурсов поддержки.

Этим целям и призван отвечать предложенный к созданию общественный фонд. Его, как подчеркнуто, предполагается формировать из добровольных пожертвований, отчислений со стороны представителей бизнеса, других разрешенных законом источников. Фонд будет носить временный характер и ориентирован именно на тех соотечественников, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавирусных ограничений.

Идею появления такого фонда поддержали участники совещания. Но для ее реализации понадобится оперативно проработать и решить ряд необходимых организационных, правовых вопросов. В том числе, и по открытию специального расчетного счета, чем предстоит заняться представителям диаспоры.

Тем временем, как рассказали в посольстве, к оказанию адресной помощи нуждающимся соотечественникам подключились сообщества, создаваемые по земляческому принципу, выходцами из конкретных районов, городов, сел Кыргызстана. Последние годы члены таких организаций, которых уже немало и в Москве, и в других регионах РФ, активно помогали своим родным населенным пунктам в КР. Но теперь объектом их заботы стали и земляки, вынужденно задержавшиеся в России.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387042
Теги:
миграция, посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус, Аликбек Джекшенкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  