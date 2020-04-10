В Москве создадут временный фонд поддержки кыргызстанцев

Организовать сбор средств в помощь гражданам Кыргызстана, вынужденно остающимся в России из-за прекращения ее транспортного сообщения с республикой, - с такой инициативой выступило посольство КР в РФ. Предложение было озвучено на прошедшей в Москве встрече сотрудников дипмиссии с активом местной кыргызской диаспоры.

Это совещание прошло в здании посольства, по инициативе посла Аликбека Джекшенкулова. Собравшиеся обсудили ситуацию, складывающуюся в России и ее столице в связи с профилактикой коронавируса, проблемы, которые возникли по этой причине у многих соотечественников здесь. Особенно сложным названо положение тех, кто не смог выехать или вылететь на родину и вынуждены оставаться в Москве. Посольство и диаспора оказывают им посильное содействие, помогают с питанием, размещают в хостелах. Но у людей заканчиваются средства, они испытывают различные трудности. Необходима дальнейшая мобилизация ресурсов поддержки.

Этим целям и призван отвечать предложенный к созданию общественный фонд. Его, как подчеркнуто, предполагается формировать из добровольных пожертвований, отчислений со стороны представителей бизнеса, других разрешенных законом источников. Фонд будет носить временный характер и ориентирован именно на тех соотечественников, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавирусных ограничений.

Идею появления такого фонда поддержали участники совещания. Но для ее реализации понадобится оперативно проработать и решить ряд необходимых организационных, правовых вопросов. В том числе, и по открытию специального расчетного счета, чем предстоит заняться представителям диаспоры.

Тем временем, как рассказали в посольстве, к оказанию адресной помощи нуждающимся соотечественникам подключились сообщества, создаваемые по земляческому принципу, выходцами из конкретных районов, городов, сел Кыргызстана. Последние годы члены таких организаций, которых уже немало и в Москве, и в других регионах РФ, активно помогали своим родным населенным пунктам в КР. Но теперь объектом их заботы стали и земляки, вынужденно задержавшиеся в России.