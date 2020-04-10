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Карантин на "Ганси" глазами американского фотографа

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- Александра Василькова
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Международный онлайн-журнал The diplomat опубликовал фоторепортаж американского фотографа и писателя Стивена Лиоя, который провел 6 дней в карантине на территории бывшей американской базы "Ганси" в аэропорту "Манас".

VB.KG подготовил краткий перевод материала.

Вернувшись в Бишкек, фотограф Стивен Лиой был помещен в карантин на территории, которую он всегда он всегда хотел исследовать: на старой военной базе США.

"19 марта, прибыв в Бишкекский Международный аэропорт "Манас" из Стамбула, я был отправлен на обязательный карантин для путешественников, прилетевших из стран, где в течение предыдущих 30 дней инфицирование распространялось наиболее быстро. На тот момент это были Китай, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Франция, Соединенные Штаты, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция, Бельгия, Дания и Германия (где я побывал в течение нескольких дней в начале марта). Путешественники, прибывшие из других стран, были юридически обязаны соблюдать 14-дневный домашний карантин", - пишет Лиой.

Он отмечает, что в середине марта Кыргызстан впервые зарегистрировал случай инфицирования новым коронавирусным заболеванием COVID-19. К 6 апреля в республике было выявлено 216 случаев заболевания, большинство из которых зафиксировано на юге страны. В связи с этим Бишкеке и большей часть юга страны официально ввели режим чрезвычайного положения. Так местные жители и чиновники надеются сдержать болезнь, не достигнув состояния экспоненциального роста, наблюдаемого в странах, которые пострадали сильнее всего.

"Как и большинство путешественников, прибывших через аэропорт Манас в прошлом месяце, я был отправлен на перепрофилированную военную базу, когда-то служившую домом для транзитного центра вооруженных сил США "Манас". Как американец, ранее работавший в Кыргызстане, а теперь женатый на гражданке КР, я давно хотел заглянуть внутрь объекта, но никогда не ожидал, что визит будет таким долгим".

По словам Стивена Лиоя, прибытие в карантинный объект на базу "Ганси" больше походило на прибытие в тюрьму, а не в больницу. Это связано с тем, что большая часть оборудования базы, призванного обеспечивать ее безопасность, осталась нетронутой с тех пор, как американские войска покинули объект в 2014 году.

Но условия, пишет Лиой, оказались не такими уж плохими. Жителям карантина предоставили некоторую ограниченную свободу передвижения в пределах карантинной базы. Сотрудники центра трижды в день привозили им еду. Своим временем обитатели базы могли распоряжаться свободно.

Обитателей карантина разместили в бывших казармах американской базы, в пронумерованных блоках. Жители каждого из блоков предпочитали держаться сами по себе, опасаясь заражения.

В каждом блоке по два этажа и примерно по 28 комнат, расположенных по сторонам длинного коридора с общим туалетом и душем. В большинстве случаев, сотрудники карантинной территории посещали блоки во второй половине дня, чтобы провести дезинфекцию. Помещения мыли чистящим средством на основе отбеливателя.

"Все комнаты в моем блоке были оборудованы двумя кроватями. Хотя мне говорили, что в других местах есть комнаты, рассчитанные на шестерых обитателей. Однако, большинство помещений, по-видимому, были заняты только одним жителем, включая мою. Часто на необходимости жить по-одному настаивали сами жители карантина, опасающиеся заражения", - пишет американец.

А вот общие туалетные комнаты вызывали у жителей карантина обеспокоенность: их воспринимают как потенциальный источник заражения, несмотря на то, что они ежедневно подвергались санитарной обработке.

"Сотрудники лагеря оставляли нам еду три раза в день. В набор входила пластиковая посуда,основное блюдо, суп или салат, ломтик хлеба и пакетик чая. Качество еды похоже на то, что можно найти в местных санаториях, а обслужвание могло быть и более дружелюбным", - поделился впечатлениями Стивен Лиой.

Для многих самой большой проблемой было просто прожить день. В то время как большинство жителей самоизолировались в максимально возможной степени, другие организовывали спортивные состязания или собирались вместе для долгих разговоров на солнышке.

Некоторые проводили время за интеллектуальными занятиями, такими как настольные игры и чтение книг. Другие делились публикациями в социальных сетях.

Самыми событиями дня для большинства обитателей карантинной зоны была доставка посылок. Семьи присылали жителям базы многое начиная с продуктов питания заканчивая электроникой. Кому-то даже передавали большой обед из суши.

Стивен Лиой рассказывает, что он каждый день находил немного времени для того, чтобы исследовать небольшой кусочек базы, к которой жителям карантина был разрешен доступ. Так, пишет американец, он мог заниматься своим хобби, реализовывать свое творческое начало и убивать время.

"База "Ганси" безусловно оправдала мои ожидания в качестве субъекта фотографии – объекты военной безопасности и заброшенная инфраструктура органично объединились в одно целое. Хотя, конечно, можно было потратить меньше времени на работу конкретно в этом месте", - пишет Стивен.

Образец крови для анализа на коронавирус обитателям карантина сделали спустя пять суток нахождения на базе. Стивен Лиой написал о том, что результаты новых быстрых тестов на COVID-19 были готовы через 20 минут. Это был напряженный момент. Но, к счастью, результаты были отрицательными у всего блока, в котором жил американец.

"Еще через 21 час, после бесконечного дня ожидания, на шестые сутки в "Ганси" нас посадили в автобусы и отвезли обратно в аэропорт Манас, чтобы мы могли воссоединиться с нашими семьями, вернуться в наши дома", - написал Стивен Лиой.

После этого, люди разъехались по домам. Там они вынуждены были начать отсчет времени нового - 14-дневного домашнего карантина. Со строгим ограничением выходить на улицу только если появятся симптомы болезни и необходимость посетить врача.

"Но находиться в своем доме, с семьей по соседству намного терпимее", - резюмировал американец.

Фото Стивена Лиоя, взято с сайта издания The diplomat.


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URL: https://www.vb.kg/387043
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