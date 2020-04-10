Гульнара Ускенбаева: Кабмин должен помочь бизнесу сократить админрасходы

Антикризисный план правительства по поддержке экономической деятельности в республике в условиях пандемии коронавируса не вызывает у представителей бизнес-сообщества особого восторга. Предприниматели считают, что для восстановления деловой активности необходимо еще больше сократить административные расходы компаний и предприятий.

Подробнее об этом в видеообращении президента Ассоциации поставщиков Кыргызстана Гульнары Ускенбаевой:

Отметим, сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу возобновления экономической деятельности и поручил разработать пакет дополнительных мер поддержки предпринимательства.​ Он подчеркнул он, для восстановления экономической активности необходимо принятие мер дополнительной поддержки бизнеса и обеспечения экономики необходимым уровнем "длинных" и дешевых кредитных ресурсов.​ Кроме того, премьер говорил о необходимости пойти на "серьезное сокращение расходов государственных органов и госкомпаний".