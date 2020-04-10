В Ленинградской области возникла проблема с мигрантами-нелегалами

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказались в затруднительном положении – из-за прекращения авиасообщения невозможно выдворить мигрантов-нелегалов. В результате в центрах для временного размещения иностранных граждан закончились места, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что еще 18 марта заместитель начальника ГУ МВД РФ по этому региону Дмитрий Баранов подписал приказ "О порядке временного оформления материалов в сфере миграции". И потребовал в нем от подчиненных прекратить оформление таких материалов, связанных с дальнейшим помещением иностранцев в упомянутые центры.

"С целью обеспечения карантинных мер по снижению распространения инфекционных заболеваний COVID-19 авиакомпании значительно уменьшили количество полетов за пределы границ Российской Федерации, что в свою очередь не позволяет своевременно выдворять иностранных граждан из центров временного размещения №1 и №2", – говорится в документе. Оба центра находятся в расположенных поблизости от северной столицы РФ городов Гатчина и Красное Село, в обоих содержатся нарушители миграционного законодательства из различных стран, в том числе из Кыргызстана.

К решению проблемы подключилось Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. И 31 марта организовало госзакупку услуг по покупке авиабилетов для иностранцев на 10 миллионов рублей, разместив соответствующую информацию на сайте госзакупок РФ. Согласно условиям контракта, победитель тендера, который заканчивается 10 апреля, должен будет закупить партию авиабилетов эконом-класса в ряд стран. Всего в списке насчитывается 104 возможных направления как ближнего, так и дальнего зарубежья, среди таких государств значится и Кыргызстан.

Примечательно, что заявка была подана 30 марта, в тот момент, когда все регулярные рейсы из России за границу практически прекратились. И как в таких условиях выполнять контакт, сейчас неясно. Предполагается, что мерой пресечения для мигрантов-нарушителей, подлежащих отправки в центры временного содержания иностранных граждан, могут стать на данный период подписки о невыезде.

С проблемой переполненности таких центров столкнулись и в других российских регионах. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяны Мерзляковой, возглавляющей комиссию по миграционной политике этого Совета, из-за прекращения авиасообщения России с другими странами "иностранцы, нарушившие закон и подлежащие принудительной высылке, теперь на неизвестное время остались в спецучреждениях и целыми семьями ожидают возможности вернуться домой".

Ранее сообщалось, что по итогам заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции МВД страны предусмотрело документирование иностранцев, находящихся в спецучреждениях временного содержания - во взаимодействии с дипломатическими и консульскими учреждениями соответствующих государств. Однако как все же будет решаться дальнейшая судьба таких людей, остается под вопросом.