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Асель Кодуранова: Народу нужна гарантированная юрпомощь

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- Александр Тузов
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На общественное обсуждение вынесен проект Закона Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи", его инициатор - депутат ЖК Асель Кодуранова.

Парламентарий рассказала VB.KG, что действующий Закон "О гарантированной государством юридической помощи" - увы! - не предусматривает механизмы оказания квалифицированной юридической помощи в сфере гражданского и административного судопроизводства. Пока такие механизмы законодательно разработаны только в сфере уголовного судопроизводства. В связи с этим и возникла необходимость разработки и внесения изменений в действующий Закон.

Для разработки нынешнего законопроекта Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 14 мая прошлого года была создана рабочая группа с участием депутатов ЖК, представителей Правительства, научных кругов и независимых экспертов.

Рабочая группа, в частности, изучила практику предоставления консультационно-правовой помощи сотрудниками Центра по координации гарантированной государством юридической помощи. Выяснилось: в большинстве случаев обращений за консультационно-правовой помощью удавалось урегулировать вопросы на начальной стадии обращения путем разъяснений по поставленным вопросам, что позволяло не затрачивать ресурсы на обращения в суды. Поэтому создание районных бюро по координации гарантированной государством юридической помощи - необходимая мера для оказания первичной консультационно-правовой помощи.

В список лиц, имеющих право на гарантированную государством юрпомощь, законопроект включает беженцев и пострадавших от семейного насилия, а также несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также депутат ответила на вопрос, будет ли согласно законопроекту, оказываться бесплатная юрпомощь пенсионерам.

- Я думаю, что надо будет учитывать размер пенсий, а также работает пенсионер или нет. У кого-то размер пенсий лишь ненамного превышает прожиточный минимум или даже меньше такового, а кого-то многократно превышает его. Поэтому этот вопрос надо будет еще раз проанализировать, - ответила Асель Кодуранова.


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URL: https://www.vb.kg/387051
Теги:
законопроект, пенсии, уголовная ответственность, Административный кодекс, Гражданский кодекс, Юридическая практика, Асель Кодуранова, Жогорку Кенеш, адвокат
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