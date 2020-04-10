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Асылбаева, Никитенко, Самигуллина: Стыдно, что закон не защищает медиков!

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- Александр Тузов
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Сегодня, 10 апреля, началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Закон КР "О статусе медицинского работника", его инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева, Наталья Никитенко и Альфия Самигуллина.

А накануне одна из инициаторов, Наталья Никитенко, дала большое интервью VB.KG, в котором заявила, что коронавирус очень четко показал, кто на самом деле герои сегодняшнего дня. По ее словам, это, прежде всего, врачи. И очень стыдно, что их в буквальном смысле жизненные права не защищены законодательно. Конечно же, эту мысль разделяют и соавторы-инициаторы Гюльшат Асылбаева и Альфия Самигуллина. Они просят предложения и замечания к законопроекту сообщать им по телефону: (0312) 63-90-79

Как подчеркнула в беседе с VB.KG Наталья Никитенко, "главный смысл в том, что он определяет защиту прав медработника, гарантии его безопасности, компенсаций, надлежащего финансирования, государственного страхования. Плюс ответственность государства и медучреждений за своевременность медосмотров, вакцинаций, лечения медиков".

- Медики всегда на передовой и должны иметь законодательные четкие гарантии заботы со стороны государства. Я вношу предложение рассмотреть этот законопроект на ближайшем заседании ЖК, желательно, чтобы это заседание состоялось уже 15 апреля. Коронавирус очень четко показал, кто на самом деле герои сегодняшнего дня - это, прежде всего, врачи. А еще проявил недостаточное внимание со стороны государственного финансирования к системе здравоохранения, медицинской науке. Выводы должны быть сделаны обязательно! И не только через разовые выплаты, а через законы, новую государственную политику и финансирование, - подчеркивает, снова и снова повторяет Наталья Никитенко.

Она и ее коллеги Асылбаева и Самигуллина напоминают, что множество государств вводят дополнительные поощрительные и стимулирующие меры для медицинских работников задействованным в противоэпидемических мероприятиях. К примеру, в Республике Казахстан, Правительство утвердило размер выплат казахстанским медикам задействованные в противоэпидемических мероприятиях от 470 долларов США для врачей, средних и младших медработников карантинных стационаров, санитарных врачей, водители скорой помощи и других до 1 897 долларов для врачей группы очень высокого риска.

А у нас в Кыргызстане? А у нас анализ национального законодательства показал, что в таких ситуациях права медицинских работников не защищены надлежащим образом. Без дополнительного стимулирования медицинских работников, страна может столкнуться с массовым оттоком медицинских работников из государственных и муниципальных организаций здравоохранения, что в конечном итоге может существенно осложнить реализацию мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.

Законопроектом вводится дополнительная статья 11-1 в Закон Кыргызской Республики "О статусе медицинского работника", которой устанавливается, что в условиях введения чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения уполномоченный орган в сфере здравоохранения за счет средств республиканского бюджета обязан организовать доставку медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения от места проживания до места их работы и обратно, обеспечить медицинских работников индивидуальными средствами защиты и надлежащими условиями труда.

Этоой статьей также предусматривается выплата денежной компенсацией для медицинских работником государственных и муниципальных организаций здравоохранения, подвергающиеся высокому риску нанесения вреда своему здоровья, на период эпидемии выплачивается компенсация, в размере не ниже двух окладов по занимаемой должности, на период эпидемии. Для медицинских работников, исполняющих свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, предусматривается денежная компенсацией в размере не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

Кроме того, законопроектом вводится дополнительная статья 11-2 в Закон "О статусе медицинского работника". Эта статья устанавливает нормативное регулирование гарантии государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения. Указанные гарантии были разработаны по аналогии с гарантиями, установленных для сотрудников правоохранительных органов.

Законопроектом вносится изменение в статью 14 Закона "О статусе медицинского работника", которая обязывает государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств оплачивать медицинским работникам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемым законодательством, а также обеспечивает проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

…Короче говоря, законопроект очень нужный и очень актуальный. Но соберется ли Жогорку Кенеш на очередное заседание 15 апреля, или нардепы так и будут заниматься самопиаром и продолжат разъезжать по республике, раздавать гумпомощь?

Тем более, что их щедрую гумпомощь могут раздать на местах и без самих депутатов. А вот защищающий медиков законопроект без депутатов принять не получится.


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URL: https://www.vb.kg/387056
Теги:
гуманитарная помощь, законопроект, здравоохранение, Гюльшат Асылбаева, врачи, Альфия Самигуллина, Наталья Никитенко
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