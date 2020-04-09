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Наталья Никитенко: Надо возобновить пленарные заседания ЖК!

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- Александр Тузов
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Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Наталья Никитенко поделилась с VB.KG мнением, что парламенту необходимо срочно, уже на следующей неделе возобновить пленарные заседания.

Наталья Владимировна, каков ваш прогноз: когда Жогорку Кенеш вернется в правовое русло – возобновит свои пленарные заседания по средам и четвергам? Ведь Конституционный закон "О чрезвычайном положении" прямо требует, чтобы во время действия режима ЧП работа ЖК не прекращалась.

- Действительно, ЖК – конституционный орган, один из основных политических институтов, который ни на минуту не должен прекращать свою деятельность и в нынешний непростой период режима чрезвычайного положения. Конечно, острых вопросов очень много, их надо выносить на пленарные заседания. Это по поручениям наших избирателей мы и должны делать. Ведь эффективность пленарных заседаний высокая, и "пленарки" обязательно должны быть, особенно в такие сложные для людей дни. Несмотря на нередкую критику деятельности депутатов и парламента, все равно острые вопросы должен и может поднимать именно парламент. Независимо от того, будет ли чрезвычайное положение продлено после 15 апреля! Парламент должен работать и собираться на сессии постоянно. Не стоит забывать и о контрольной функции. И особенно сейчас, ее роль как никогда важна. Когда решения принимаются в режиме ЧП Комендатурой и Штабом, важно обеспечивать соблюдение законности, регулирование взаимодействия между всеми органами, принимающими решения, связь между гражданами и государственными органами.

И как обстоит дело конкретно сегодня c деятельностью ЖК?

- Конкретно сегодня, как и вчера, и позавчера, парламент работает. Депутаты остаются на связи с гражданами. И дистанционно (онлайн), и в "живой реальности", оказывают помощь согражданам. Я сама cтараюсь активно участвовать в оказании помощи нуждающимися, быть все время на связи с гражданами.

А парламентские комитеты?

- Они работают активно, в том числе и в онлайн-режиме, и по телефонам. Наш Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции открыл специальный электронный ящик pravoporyadok7@gmail.com - для приема писем и сообщений о нарушениях со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, о ситуациях требующих незамедлительного реагирования и жалоб.

Вообще работы у вашего Комитета стало меньше, чем до нынешнего режима ЧП?

- Скорее, наоборот. В течение дня нет ни минуты свободной. Постоянно на связи с гражданами и с госорганами, с прокуратурой и с комендатурой! В наш адрес поступает много обращений и жалоб. На каждое реагируем.

А форум женщин-депутатов ЖК?

- Этот форум работает опять-таки очень активно – и по телефону, и через социальные сети. Недавно мы провели онлайн-заседание – посредством интернет-связи. Обсуждали, в частности, актуальные вопросы прав медработников. По компенсациям врачам, по защите их прав. По скорейшему принятию соответствующего законопроекта, который мы подготовили и направили в правительство.

Обращений граждан в адрес ЖК сейчас много?

- Не просто много, а очень много. Лично я каждый день читаю большой массив писем в адрес нашего комитета и реагирую на обращения. К примеру, много нареканий на пропускную систему. Понятно, что одна из задач комендатуры – максимально ограничить передвижения граждан. Но также понятно, что нельзя ограничивать важнейшие системы жизнеобеспечения. Важная дилемма! Много отказов в выдаче пропусков и много жалоб. В том числе от людей с тяжелыми заболеваниями.

И от онкологических больных?

- Их жалобы мы немедленно доводим до сведения коменданта Бишкека. Такие больные живут во всех концах столицы и в пригородах, добираться до Национального центра гематологии и онкологии им часто очень далеко. В итоге комендант дал команду пропускать онкобольных по предъявлении медицинских документов. То же касается, например, беременных женщин, которым вдруг срочно требуется УЗИ или обследование. В таких ситуациях важно принимать правильные и взвешенные решения, так как жизнь не остановить и своевременная помощь матери и ребенку может быть спасет жизнь.

А наши трудовые мигранты, которые никак не могут вернуться?

- Их вопросы нередко решаются медленно. Мы на связи с нашим МИДом. Стараемся всячески ускорить возвращение кыргызстанцев чартерными рейсами. Мы не имеем права оставить наших людей без помощи и поддержки.

Наверное, и пенсионеры к вам обращаются?

- Да, особенно после того, как стало известно: на почтах выдавать пенсии пока не будут, только на дом станут доставлять. Но не у всех пенсионеров есть банковские карты, некоторые пенсионеры прописаны в одном месте, а живут в другом. Как же они смогут выжить без пенсии? Острые вопросы, на которые предстоит срочно дать ответы.

Кризис обнажил наши ошибки и недостатки?

- Можно сказать, что пандемия еще острее обнаружила наш собственный вирус неэффективной работы госорганов! К примеру, вопросы цифровизации, перевода максимально всех ведомств на электронные технологии, не решались, а иногда и саботировались годами. Как долго говорили о создании единой базы нуждающихся социально уязвимых людей, чтобы помощь была адресной. Сколько шли к дистанционному образованию в школах. И немалые средства были в это вложены. Но кризис обнажил неготовность системы, ошибки и неэффективность, и теперь в авральном режиме все приходится создавать, что называется, "на коленке".

Что сейчас беспокоит бизнесменов?

- Они ждут от правительства конкретных шагов и программ по выходу из нынешнего кризиса, механизмы льготного кредитования и государственной поддержки. Конечно, озвучиваемые до сих пор вице-премьер-министром меры "помоги себе сам" не обнадеживают. Что касается жалоб и опасений фермеров по поводу весенних полевых работ, то конкретные меры комендатурами и другими местными властями уже приняты. По крайней мере, препоны по передвижению частично сняты.

Наверное, и неожиданных жалоб немало?

- Сколько угодно. Были трудности доступа к месту работы сотрудников охранных агентств, а это ведь вопрос безопасности. Или взять обращения Национального центра по предупреждению пыток и жестоких видов обращения и от Института Омбудсмена. Конечно, ограничивать передвижения этих правозащитников совершенно нецелесообразно, права человека превыше всего. Граждане поднимают и вопросы о повышении выплат и компенсаций медикам, об обеспечении их средствами индивидуальной защиты, о недопустимости давления на медиков в виде обвинений их в распространении ложных слухов.

Было много просьб и жалоб насчет аккредитации в условиях ЧП от независимых СМИ. Ваша позиция?

- Моя личная позиция как депутата и гражданина: нельзя ограничивать независимые СМИ в аккредитации. Понятно, что в условиях карантина можно аккредитовать только часть СМИ. Но важно исходить из важности работы СМИ всегда и в нынешних условиях тоже, их необходимую для общества работу ограничивать неверно.

Возвращаясь к разработанному форумом женщин-депутатов, правовой клиникой "Адилет" законопроекту о статусе медицинского работника. В чем главный смысл законопроекта?

- Главный смысл в том, что он определяет защиту прав медработника, гарантии его безопасности, компенсаций, надлежащего финансирования, государственного страхования. Плюс ответственность государства и медучреждений за своевременность медосмотров, вакцинаций, лечения медиков.

В этом вопросе уже есть подвижки.

- Да, Правительство заявило о принятии решения получившим заражение коронавирусом медикам выплатят по 200 тысяч сомов, всем медикам – повышенные зарплаты. Не дай Бог, конечно, но в случае гибели медика его семья получит миллион сомов. Но без специального закона все равно не обойтись. Коронавирус пройдет, другие опасные болезни останутся. Медики всегда на передовой и должны иметь законодательные четкие гарантии заботы со стороны государства. Я вношу предложение рассмотреть этот законопроект на ближайшем заседании ЖК. Коронавирус очень четко показал, кто на самом деле герои сегодняшнего дня - это, прежде всего, врачи. А еще проявил недостаточное внимание со стороны государственного финансирования к системе здравоохранения, медицинской науке. Выводы должны быть сделаны обязательно! И не только через разовые выплаты, а через законы, новую государственную политику и финансирование.

Заключительный вопрос такой. В Болгарии во вторник парламент принял решение продлить чрезвычайное положение еще на месяц, до 13 мая. И - внимание! – болгарские парламентарии решили до окончания режима ЧП отказаться от своих зарплат, перечислить их на борьбу с коронавирусом. А у нас в ЖК как ситуация с этим?

- А у нас так: мы, депутаты ЖК, опередили болгарских коллег, если не по общей сумме выплат, то хронологически. Мы уже перечислили свою мартовскую месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом. Общая сумма нашего перечисления составила около 4 миллионов сомов. Многие государственные учреждения и граждане также перечислили средства на специально открытый счет. Кроме того, мы все, каждый депутат, считаем необходимым из своих личных средств помогать в нынешней ситуации малообеспеченным согражданам продуктами питания, средствами защиты, поддержкой. С этим недугом мы можем справиться только все вместе, поддерживая нуждающихся. Хочу также обратиться к гражданам и выразить слова благодарности за ту большую помощь волонтеров, всех неравнодушных, кто в эти дни помогает и словом, и делом. Коронавирус, помимо наших системных слабостей, также выявил самые лучшие, глубокие человеческие качества нашего прекрасного народа Кыргызстана!


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URL: https://www.vb.kg/386979
Теги:
Болгария, волонтерство, гуманитарная помощь, зарплата, омбудсмен, пенсии, права человека, правительство, страхование, чрезвычайные ситуации, Жогорку Кенеш, медики, компенсация, Депутат, коронавирус, Наталья Никитенко, СМИ
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