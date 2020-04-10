Представители кыргызской диаспоры в РФ обратились к руководству КР

Помочь решению проблем соотечественников, вынужденно остающихся в России, - с таким призывом обратились к президенту Кыргызстана члены межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение". Одна из главных просьб – оказать содействие их возвращению на родину.

"Сегодня из-за прерывания авиасообщения между двумя нашими странами временно невыездными оказалось в России немало кыргызстанцев. Посольство Кыргызстана, общественные организации диаспоры помогают им в обеспечении жильем, продуктами питания, решении других возникающих проблем. Но некоторые люди попали в особо сложные ситуации. Среди них больные, которым нужно лечение на родине, те, кто прилетали в Москву по делам ненадолго, а дома у них остались нуждающиеся в уходе родители, оставшиеся без постоянного присмотра дети и так далее. В этой связи мы попросили руководство Кыргызстана приложить дополнительные усилия для возвращения таких соотечественников домой, по возможности скорейшей проработке этого вопроса совместно с властями России", - комментирует Абдыганы Шакиров, глава МОО "Кыргыз биримдиги", которое является крупнейшим диаспоральным объединением кыргызстанцев в Москве и Московской области.

По словам Шакирова, письмо от имени актива этой организации отправлено на электронный адрес администрации президента Кыргызстана.

Тем временем, как отмечают в посольстве КР в РФ, некоторые кыргызстанцы продолжают выезды, к сожалению, безрезультатные, в столичный аэропорт "Шереметьево", с тем, чтобы там дожидаться возможного вылета в Кыргызстан. Хотя о каких-либо рейсах, планируемых на ближайшее время, речь не идет. Прибывших администрация аэропорта, сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят не собираться в большом количестве и покинуть здание. Люди уезжали, но на следующий день возвращались обратно.

По информации дипмиссии, к сегодняшнему дню в хостелах Москвы удалось разместить около восьмидесяти кыргызстанцев. Все расходы по их проживанию берет на себя созданный при посольстве штаб, сформированный из его сотрудников, а также активистов диаспоры. Оказывается помощь с питанием. А к некоторым согражданам, нуждающимся в медицинских консультациях, выезжают их соотечественники, работающие в столичных лечебных учреждениях.