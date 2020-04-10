В Кыргызстане пытаются собрать подписи за отмену режима ЧП

Петиция с предложением сменить режим ЧП на режим ЧС была создана на сайте Change.org две недели назад. Ее авторы настаивают на отмене спецрежима, ссылаясь на то, что вирус COVID-19 не опаснее сезонного гриппа.

С момента размещения петиции в ее поддержку выступило чуть больше сотни людей. Вчера ссылка на петицию вновь появилась в социальных сетях - сбор подписей возобновился.

VB.KG публикует полный текст петиции, с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

"Друзья!

Поймите и примите, что ЧП только усугубляет наше положение, как каждого в отдельности, так и в целом KG.

ЧП отрицательно влияет на образование детей, ваше психическое здоровье, бизнес, ваше финансовое состояние и в целом на всю экономику KG.

Кто завтра будет кормить вас, вашу семью? Уже сегодня средний бизнес загибается, закрываются всё больше точек самозанятости.

Вы парикмахер- кто придёт к вам стричься, на какие деньги, вы стоматолог, швея, таксист, адвокат,... Сфера услуг схлопнется, а сфера продаж свернётся до самых необходимых продуктов питания и средств гигиены.

Если у вас кафе, у людей не будет просто денег к вам ходить и так практически по всем направлениям.

У многих из вас висят кредиты, думаете комбанки вам спишут-нет, но самое плохое, за время ЧП у вас разрываются производственные, коммерческие связи и их наладка потребует новых затрат, времени, а оно у вас будет?!

С-19 это вирус, пока мало изученный, но от это не ставший опаснее гриппа!

Обычный грипп накрывает нас каждый год по несколько раз, многие переносят на ногах, некоторые дома болеют, у некоторых обостряются хронические болезни и ложатся на стационарное лечение, а некоторые умирают. Это надо понять и принять! Не надо поддаваться панике, страху, всеобщей истерии. Надо включить логику, здравый смысл, соблюдать гигиену и следовать рекомендациям медиков, не более!

Многие из вас медики, у многих есть родственники, знакомые медики и они ходят на работу, встречаются с больными, возможно носителями вируса и что...?!

Милиционеры толпами стоящие в кордонах, оцеплениях, ГИБДД день и ночь патрулирующие KG, каждые сутки контактируют с самыми опасными, с точки зрения вирусологии людьми из зоны риска и что...?!

Вы серьёзно думаете, что они все в невидимой защитной оболочке или так тщательно соблюдают гигиену?!

Медики, сотрудники правоохранительных органов, каждый день заходят в магазины за покупками, куда же ходим и мы, обычные люди! Встречаются с родными, с которыми пересекаемся и мы. И вы думаете мы не заразимся в случае чего?!

Действие власти, лицемерный и циничный фарс!

Ввести режим Чрезвычайного Положения, запереть своих граждан на карантин, объявить комендантский час, закрыть центр города где сосредоточенны клиники, больницы, лишив тем самым Конституционных, гражданских прав на получение медицинских услуг, уход за родными, ограничить свободу передвижения, право на труд, право на образование. Не обеспечив заморозку коммунальных оплат, оплаты за газ, эл энергию, средств связи, банковских процентов по кредитам. Не платя средств для существования социально уязвимым слоям населения, не говоря об остальных. При этом оставив нас, без средств на существование!

Уважаемые соотечественники, друзья, подпишите эту петицию, если вам дороги ваши родные, близкие! Если дороги наши права, свободы, которые приобрели такими жертвами в прошлом!"