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Премьер-министр Джонсон, принц Чарлз и их дамы сердца побеждают коронавирус

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- Александр Тузов
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение. Об этом сообщила Русская служба BBC News.

Джонсон последний раз появлялся на публике 2 апреля, а в воскресенье был госпитализирован с "устойчивыми симптомами" Covid-19 - кашлем и повышенной температурой. В понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации. И вот теперь премьер-министр "был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать", - заявил представитель правительства. "Он в великолепном расположении духа", - добавил пресс-секретарь.

О своем диагнозе Джонсон впервые рассказал 27 марта; после этого премьер самоизолировался в своей резиденции, но симптомы болезни не проходили и 10 дней спустя, и тогда было принято решение о госпитализации.

А за месяц до всей нынешней премьерской коронавирусной истории болезни официальный представитель премьер-министра объявил, что Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс обручены и ждут ребенка.

55-летний Джонсон и 31-летняя Симондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Также за последние 173 года между британским премьером и его супругой (или ее супругом) не было такой большой разницы в возрасте - Кэрри Симондс на 24 года младше Бориса Джонсона.

Также британские СМИ сообщают, что наследник британского престола принц Чарлз практически полностью излечился от коронавирусной инфекции и на днях отметил 15-летие со дня свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.

Сейчас Чарлз и Камилла проводят время в своем шотландском поместье Биркхолл, где будут оставаться до окончания пандемии коронавируса.

О том, что у 71-летнего принца Чарльза обнаружили COVID-19, стало известно 25 марта.

После информации о положительном тесте на коронавирус принц Чарльз самоизолировался. У его супруги, 72-летней герцогини Корнуольской Камиллы, не было выявлено инфекции. С мужем она не виделась, поскольку он должен был соблюдать карантин. Затем сообщалось, что принц выздоровел.

В печальной статистике коронавирусной инфекции Великобритания сейчас занимает 7-е место в мире (после США, Испании, Италии, Германии, Франции и Китая). В Британии 70 тысяч 272 заболевших и 8 тысяч 958 умерших от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/387066
Теги:
Великобритания, премьер-министр, коронавирус, COVID-19
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