Более 50 медиков в Кыргызстане заражены коронавирусом

В Кыргызстане у 51 медицинского работника диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Всего в республике диагноз подтвердился у 339 пациентов, то есть каждый шестой зараженный – это работник здравоохранения.

За последние сутки в Кыргызстане выявили 41 новый случай заражения, из них 12 – медицинские работники. В Бишкеке коронавирус подтвердился у восьми медиков, в Нарынской области у одного и в городе Ош у троих.

Напомним, ранее врачи жаловались, что не обеспечены в должной мере средствами индивидуальной защиты.