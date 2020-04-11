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Более 50 медиков в Кыргызстане заражены коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане у 51 медицинского работника диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Всего в республике диагноз подтвердился у 339 пациентов, то есть каждый шестой зараженный – это работник здравоохранения.

За последние сутки в Кыргызстане выявили 41 новый случай заражения, из них 12 – медицинские работники. В Бишкеке коронавирус подтвердился у восьми медиков, в Нарынской области у одного и в городе Ош у троих.

Напомним, ранее врачи жаловались, что не обеспечены в должной мере средствами индивидуальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/387069
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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