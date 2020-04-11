Страны ОПЕК+ договорились: стали известны детали новой нефтяной сделки

Все 23 страны, участвовавшие в переговорах по новой сделке ОПЕК+ пришли к выводу о необходимости сокращения добычи нефти, подтвердил глава российского Минэнерго Александр Новак. Об этом пишут российские СМИ.

Так "РБК" сообщает, что новая сделка ОПЕК+ будет работать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны.

Новак в эфире телеканала "Россия 24" подтвердил информацию об условиях сделки. В течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи составит 10 миллионов баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение будет ограничено 8 миллионами баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена 6 миллионами баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два года, до 1 мая 2022 года.

При этом, отметил Александр Новак, если потребуется, соглашение может быть скорректировано. Он подчеркнул, что при необходимости участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке.

"Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться. И в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах", - цитирует министра "РБК".

Российское издание "Meduza" опубликовало материал, в котором подробно объясняется, как новое соглашение о нефтедобыче связано с пандемией коронавирусной инфекции.

До начала марта Москва и Эр-Рияд были союзниками по картелю ОПЕК+, но потом поссорились из-за планов снижения добычи: Саудовская Аравия хотела снижения на 1,5 миллиона баррелей в день; Россия выступила против. Конфликт назвали "ценовой войной". Однако уже через месяц на фоне глобальных проблем он превратился в малозначительный эпизод. К началу апреля, после того, как стали ясны масштабы эпидемии в Европе и США, цены упали до критических отметок не только для компаний, добывающих сланцевую нефть в Америке (они могут уйти с рынка временно, а потом быстро возобновить добычу), но и для менее гибких производителей. Так, цена российской марки нефти Urals 1 апреля упала до 15 долларов. Фактически это привело к тому, что уровень цен для нефтяных компаний с основной базой добычи в Западной Сибири стал отрицательным - если учитывать экспортные пошлины и цену доставки в Европу. Многие крупные компании, которые набрали кредиты в тучные времена, оказались на грани банкротства. Нефтяные хранилища по всему миру стали быстро заполняться, возникли опасения, что нефть скоро просто некуда будет девать.

Теперь эксперты и нефтяные трейдеры считают, что и 15 миллионов баррелей сокращения добычи недостаточно, чтобы поднять цены и даже просто избежать их дальнейшего падения. Падение спроса из-за коронавируса, вероятно, составит 30 и более миллионов баррелей (то есть 30 процентов от глобального потребления в 100 миллионов баррелей до эпидемии). А Дональд Трамп 9 апреля заявил, что падение спроса в США достигло 40 процентов. При этом он не дал четкий ответ на вопрос, сократит ли Америка собственную добычу (помимо естественного ухода с рынка из-за финансовых проблем многих производителей сланцевой нефти) - сославшись на то, что американскую добычу отрегулирует "свободный рынок".

Трамп сообщил, что поговорил о ситуации с Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом. Ранее российские чиновники давали понять, что снизят добычу только в том случае, если аналогичные меры пообещают США. На сколько именно по соглашению ОПЕК+ готовы снизить добычу Россия и Саудовская Аравия, не сообщается. Ранее ходили слухи, что каждая страна срежет до 22 процентов своего производства.

Зачем сокращать добычу, если это все равно не поможет? Задача та же, что и в борьбе с эпидемией коронавируса, - выиграть время. Специалисты по нефтяному рынку объясняют, что торговля будет продолжаться до тех пор, пока есть место в хранилищах нефти. В этом случае трейдеры будут закупать нефть по низким ценам даже при отсутствии спроса со стороны перерабатывающих заводов. Это позволит некоторое время добывать нефть в объемах выше, чем существующий спрос (даже если спрос ниже предложения на 10 миллионов баррелей в сутки). Если хранилища будут заполнены, всю "лишнюю" нефть станет некуда девать совершенно буквально - и тогда ее перестанут покупать за любую, самую низкую цену. Поэтому задача - снизить темпы заполнения хранилищ и дождаться окончания эпидемии, которое приведет к росту спроса.

Что будет дальше? Учитывая вводные, связанные с пандемией, цены в лучшем случае будут колебаться на уровне 20–30 долларов за баррель - даже если США и другие страны, не участвующие в картелях, возьмут на себя обязательства по сокращению добычи. Для России это означает, что правительство будет тратить резервы (бюджет сверстан из расчета среднегодовой цены 42 доллара за баррель). Рубль, который перед переговорами ОПЕК+ подорожал по отношению к доллару и евро до максимума с начала марта, вновь может подешеветь. При цене нефти ниже 30 долларов за баррель курс, необходимый для того, чтобы компенсировать падение нефтяных доходов государства, должен быть выше 100 рублей за доллар.