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Как истратят "коронавирусные сомы" со спецcчета мэрии?

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- Александр Тузов
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Советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила VB.KG о том, как предполагается израсходовать деньги, собранные на специальный счет мэрии – всего уже поступило 2 миллиона 711 тысяч 209 сомов, счет остается открытым для пожертвований.

Средства с этого спецсчета будут направлены на приобретение для врачей и других медработников необходимых средств, защитных костюмов, очков, перчаток, шприцов, антисептиков и других дезинфицирующих средств.

- Если ситуация у малообеспеченных горожан станут ухудшаться, то после обеспечения неотложных нужд медиков средства будут предназначены именно для нуждающихся горожан, - сказала Гуля Алмамбетова.

По ее словам, решения по использованию средств со спецсчета будут приняты коллегиально. А именно: руководством мэрии совместно с представителями Бишкекского городского кенеша.

Кто уже направил средства на единый специальный счет по добровольным сборам для защиты горожан и столицы от вирусной инфекции? Финансовую помощь городу в борьбе с коронавирусной инфекции оказали неравнодушные горожане, предприниматели, общественные и политические деятели, сотрудники мэрии Бишкека.

Например, торгово-рыночный комплекс "Мадина" перечислил 300 тысяч сомов, Айзада Дж. – 450 тысяч сомов, Нурбек О. – 400 тысяч сомов, депутаты горкенеша из фракций СДПК и "Мекеним Кыргызстан" – 200 тысяч сомов, депутат БГК из фракции "Республика – Ата-Журт" Байсалбек Эргешов – 100 тысяч сомов, сотрудники мэрии - почти 19 тысяч сомов однодневной зарплаты.

Мэрия напоминает банковские реквизиты:

Специальный счет: 4402061213012249

ИНН: 01710199610068

БИК: 440001

Код платежа: 14411100

Подробная информация: 0777 119771, 0755 001777


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URL: https://www.vb.kg/387075
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, гуманитарная помощь, Бишкек, врачи, предприниматель, коронавирус
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