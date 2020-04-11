ИБР предоставил средства Кыргызстану для закупки 30 тысяч тест-систем

По запросу Министерства здравоохранения и при содействии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики был проработан вопрос о выделении грантовых средств на сумму 350 тысяч долларов через фонд Fael Khair Program при Исламском банке развития.

На эти средства, как сообщили VB.KG в Минздраве, закуплены 30 тысяч 400 ПЦР-тестов с реагентами для выявления коронавирусной инфекции, которые прибыли в Кыргызстан 8 апреля. ПЦР-тесты разработаны в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Турецкой Республики и прошли сертификацию во Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения выразило благодарность фонду FaelKhair Program при Исламском банке развития за поддержку и оказанную помощь. Кроме этого, ведомство выражает благодарность Министерству здравоохранения Турецкой Республики за оказанное содействие.

В эти дни кыргызским медикам помогают многие страны – Китай, Германия, Турция, Россия, Узбекистан и другие средствами индивидуальной защиты, оборудованием, деньгами.