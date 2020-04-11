Камчыбек Исабаев: Мы достигнем пика коронавируса только в мае

Камчыбек Исабаев, директор "Ош-Клиники" и президент Ассоциации частных медицинских центров КР одним из первых опубликовал видеобращение к коллегам и на собственном примере показал, что можно сохранять спокойствие и самообладание, даже когда больные коронавирусом уже в стенах твоего медицинского учреждения.

Как сообщила VB.KG медиа-эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова, еще 20 марта в Оше было проведено общее собрание учредителей и руководителей частных медицинских клиник. И на этой встрече, по словам Камчыбека Исабаева, было достигнуто общее согласие продолжать работу в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, то есть частные медцентры уже тогда заявили, что готовы помочь государству в борьбе с пандемией COVID-19.

"Мы сразу обговорили между собой, кто будет обслуживать коронавирусных, а кто соматических больных, ведь мы можем упустить этих больных, и их состояние резко ухудшится, - рассказал Камчыбек Исламович. - К данной работе подключились 34 частных центра, которые предоставили 240 коек, и сейчас все клиники в полной боевой готовности, четыре из них уже работают непосредственно как обсервации или лечат больных коронавирусом. Это такие больницы, как "Ош-Клиника", "КардиоАзияПлюс", "Касиет", "Авангард".

В основном все они работают на собственные средства, но мэрия Оша обещала предоставить нам средства индивидуальной защиты и маски, которых, надо честно признать, очень не хватает, ведь, следуя рекомендациям эпидемиологов, средства защиты надо почаще менять и не использовать многократно, как это часто случается. А если у нас будут все средства защиты, то почему бы нам не работать, ведь это лучше, чем сидеть дома?! Мы стараемся размещать больных поодиночке, чтобы не провоцировать распространение инфекции.

В моей больнице "Ош-Клиника" ни один врач не покинул свой пост. Мои коллеги сразу принесли из дома свои вещи, так как, по всей видимости, застрянут здесь, как минимум, на месяц. К нашей работе подключились также врачи из государственных организаций здравоохранения, за что мы им очень благодарны. Мы обеспечили людям трехразовое горячее питание, проводим разъяснительную работу, как правильно использовать СИЗ и какими должны быть другие меры профилактики коронавируса.

Признаю, на первом этапе было много неразберихи в организации противодействия непрошенному гостю. По моим прогнозам, мы достигнем пика только в мае, а потому надо всех мобилизовать и воедино собрать весь свой дух. Сейчас не время искать виноватых и крайних, а паника страшнее самой болезни".