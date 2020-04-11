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Коменданту Бишкека предложили использовать "Безопасный город"

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- Бакыт Басарбек
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Политолог Бакыт Бакетаев предложил подключить систему "Безопасный город" к карантинным мероприятиям в Бишкеке. Свои предложения коменданту столицы редакции VB.KG предоставил сам Бакетаев.

По его словам, эти меры помогут снизить влияние человеческого фактора.

- Первое, необходимо направить номера автомашин, имеющих соответствующие пропуска, в аналитический центр "Безопасного города". Второе, увеличить штрафы для водителей автомобилей, не имеющих пропусков. Камеры будут их фиксировать, а центры направлять им квитанции.

В настоящее время на постах сотрудники милиции через час работы устают объяснять одно и тоже всем людям и, естественно, начинают грубить. Возникают стрессовые ситуации, а также повышаются риски заражения коронавирусом при общении с водителями.

Конечно, могут возникать различные случаи проезда машин без пропусков, но так это можно рассматривать в индивидуальном порядке. Когда, к примеру, срочно в больницу надо. Думаю, здесь ни один милиционер не сможет не пустить машину

После всех этих мер сотрудникам на постах останется только предупреждать водителей, что проезд через пост фиксируется на камеру, - сказал политолог.


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URL: https://www.vb.kg/387085
Теги:
Бишкек, Безопасный город, коронавирус
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