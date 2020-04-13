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Кыргызстанцев в Сургуте осудили за незаконное пересечение границы

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- Евгений Денисенко
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Судом города Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Кыргызстана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации").

"Суд установил, что подсудимый, заведомо зная о запрете въезда в РФ, проследовал в воздушный пункт пропуска в международном аэропорту Сургута, предъявил на пограничный контроль паспорт гражданина Кыргызской Республики, выданный на его имя и, будучи не выявленным как лицо, въезд которому в Россию не разрешен, беспрепятственно пересек ее государственную границу в период действующего запрета", - сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии - поселении.

По той же статье УК РФ немного ранее понес здесь наказание другой гражданин КР. Он, как проинформировало в надзорном органе ХМАО, еще в июне 2015 года был привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение 5 лет со дня выдворения. Однако, сменив свои имя и фамилию, в декабре 2016 года вновь прибыл в страну через Сургут. После чего проследовал по территории России, где и находился до недавнего времени.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к семи месяцам лишения свободы в колонии - поселении.


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URL: https://www.vb.kg/387092
Теги:
граница, Россия, суд, Кыргызстан
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