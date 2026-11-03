Китайская компания рассматривает участие в строительстве города Асман

В Кыргызстане обсудили возможность привлечения китайской компании CSCEC к строительству города Асман и малой гидроэлектростанции в Майлуу-Суу. Перспективы сотрудничества рассмотрели 3 ноября на встрече главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбека Сабирова с представителями ООО "2-е инженерное бюро CSCEC".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили возможности участия компании в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе строительство малой ГЭС мощностью 26 кВт в Майлуу-Суу и города Асман.

Особое внимание уделили возможным форматам участия китайской компании в этих проектах, привлечению финансирования и механизмам государственной поддержки инвесторов.

Также участники встречи рассмотрели вопросы взаимодействия с профильными государственными органами и координации работы на этапах подготовки и реализации инвестиционных инициатив.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и продолжении проработки обсужденных проектов.