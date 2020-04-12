РФ оставила в силе приглашения зарубежным лидерам на парад Победы

Парад Победы в России обязательно состоится, только из-за ситуации с распространением коронавируса пока неизвестно, когда именно. Решения о переносе даты как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация".

"По состоянию на сегодня никаких решений о переносе праздничных мероприятий - парада Победы, "Бессмертного полка" - не принималось", - сказал он в эфире программе "Большая игра" на Первом канале.

При этом, по словам Пескова, власти страны рассматривают различные варианты развития событий в связи с пандемией коронавирусной инфекции. "Но я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно", - подчеркнул пресс-секретарь.

Немного ранее, 9 апреля в разговоре с журналистами он также отметил, что российская сторона не отзывала приглашения иностранным лидерам по случаю празднования Дня Победы в столице России 9 мая.

"Мы не отзывали приглашения. Разумеется, ситуация неизбежно откладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров", - прокомментировал Дмитрий Песков.

Напомним, что в юбилейном параде планировалось участие и военных из ряда государств, в том числе из Кыргызстана. Также ожидалось, что в числе почетных гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья на это событие отправятся и три кыргызстанца-ветерана Великой Отечественной войны. Приглашение на торжества по случаю юбилея Победы получил и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.