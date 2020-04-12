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Ирина Кириллина: Не бывает внезапного суицида у подростков

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- Нина Ничипорова
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Что толкает ребенка на этот отчаянный шаг, как вести себя родителям с детьми, тем более если они заметили тревожные симптомы в поведении сына или дочери, если что - то их насторожило в разговоре с ними. Тем более сейчас, в условиях изоляции, когда нервы у всех - и у взрослых, и у детей, мягко говоря, напряжены. На эти и другие вопросы в интервью VB.KG рассказала семейный психолог Ирина Кириллина.

- Вынужденные условия изоляции, на мой взгляд, вряд ли могут спровоцировать ребенка на суицид. Ему всегда предшествуют определенное суицидальное состояние, настроение, обусловленное причинно-следственной связью. И потом, как уже доказано, весенний период – это время обострения так называемых сезонных депрессий. Когда на душе мрачно, то даже солнечная погода не радует, а еще сильнее ранит душу.

Ирина Викторовна, откуда в детской душе появляется мрак?

- Причин много, но чаще всего из-за семейных конфликтов: частые ссоры и выяснения отношений между родителями, членами семьи, алкоголизм одного или обоих родителей,

психологическое, физическое, сексуальное насилие в семье. Очень сильно влияет отсутствие доверительных отношений между родителями и подростком,

непонимание, безразличие со стороны родителей, частые наказания, претензии, недовольство со стороны родителей,

завышенные требования и чрезмерные ожидания со стороны мам и пап, страх перед наказанием или само наказание, глубокое чувство вины (стыда) у подростка перед родителями, низкая самооценка и высокая неуверенность в себе.

Сильным фактором являются и психотравмы.

В чем они выражаются?

- Прежде всего это - разочарование в самом себе, в смысле жизни, во взаимоотношениях со сверстниками. В частности:

-глубокое чувство одиночества, отверженности, собственной незначимости и ненужности для окружающих,

-проблемы, связанные с общением со сверстниками (неудачи в любви, желание обратить на себя внимание, отсутствие друзей),

-проблемы, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, ПАВ,

-общение, зависимость от воздействия неблагоприятных компаний, псевдодрузей, неформальных социальных групп, например, сетевых, посвящённых суициду.

- Судя по словам несостоявшихся малолетних самоубийц, они всерьез не осознавали, что последует после их рокового шага.

- Да, для подросткового возраста свойственна романтизация смерти.

И все-таки что может стать, как говорится, последней каплей, провоцирующим фактором, подтолкнувшим ребенка к суициду?

- Это могут быть кризисные ситуации, трагические жизненные события, та же сезонность (весна-осень), о которой я уже упоминала.

Есть ли какие-то характерные признаки суицидального поведения у детей?

- Вот по таким поведенческим признакам можно определить, что у ребенка очень мрачно на душе, и он нуждается в поддержке:

- безрассудное или опасное поведение, жестокое отношение к себе, рисунки со сценами смерти,

- голодание или переедание, расстройство приема пищи,

- отсутствие заботы о внешнем виде,

- внезапное изменение обычного поведения - снижение успеваемости в школе, бунтарское поведение, тем более, если ребёнок ранее был спокойным,

- агрессивность, повышенная раздражительность и нервозность,

- тревожность, страхи,

- резкая потеря интереса к хобби и увлечениям,

- общая потеря энергии, когда ребенок целый день, а то и несколько проводит, лежа на диване.

Ирина Викторовна, что делать в таких случаях родителям?

- Проанализируйте состояние ваших семейных отношений и отношений со своим сыном или дочерью. Есть ли, например, взаимопонимание, гармония в семье, насколько доверительны ваши взаимоотношения с детьми, заботятся и любят ли друг друга члены семьи, имеются ли семейные ценности, традиции, совместная деятельность, как проводите и проводите ли вместе время.

Проявите внимание к ребенку. Подростки очень ранимы, отношения и общение должны быть корректными. Категорически нельзя впадать в истерику, кричать, проявлять агрессию, жестокое обращение, психологическое давление - уважайте своего ребенка.

Поинтересуйтесь, чем сейчас он живет, с кем дружит, чем увлекается, что его тревожит и беспокоит.

И не запрещайте! Если начать резко запрещать все, чем живет и интересуется подросток, то это ещё больше подорвёт доверительные отношения, заставит его говорить неправду или вообще ничего не говорить.

Разговаривайте с детьми на все темы, которые его интересуют и волнуют. Часто дети и подростки скрывают мысли о смерти, не готовы обсуждать их с родителями. Большинство из них очень пугает, если ребёнок затрагивает эту тему, задаёт вопросы. Важно не пресекать подобные разговоры, не нужно отрицать или критиковать. Дайте ребёнку высказаться, вслушайтесь в то, что он говорит, не оценивая, и переведите разговор в позитивное русло: мол, "у жизни много красок и возможностей, так бывает, что не все иногда складывается так, как хочется. Если тебя сейчас что-то не устраивает, то пока ты жив, ты в силах все изменить".

Разговаривать нужно ласково и внимательно, с добротой, а не со страхом или раздражением, тоном, чтобы вам хотелось ответить. "Все ситуации в жизни решаемы! Безвыходных ситуаций нет! Вместе мы подумаем и найдём варианты выхода из сложившихся временных трудностей". Если же ребенок не идёт на доверительный контакт, то не надо "брать крепость штурмом".

Значит, надо обратиться к психологу. Главное – ребенку нужно помочь справиться с его состоянием, почувствовать себя в безопасности от своих угнетающих мыслей и намерений лишить себя жизни, чтобы он снова наполнился доверием к миру, желанием жить, радоваться жизни, любить себя и верить в хорошее будущее.

Как связаться с вами, если потребуется ваша помощь?

- Мой WhatApp 0706 300 075


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URL: https://www.vb.kg/387100
Теги:
дети, суицид, Бишкек, Кыргызстан, психология
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