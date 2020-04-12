Ирина Кириллина: Не бывает внезапного суицида у подростков

Что толкает ребенка на этот отчаянный шаг, как вести себя родителям с детьми, тем более если они заметили тревожные симптомы в поведении сына или дочери, если что - то их насторожило в разговоре с ними. Тем более сейчас, в условиях изоляции, когда нервы у всех - и у взрослых, и у детей, мягко говоря, напряжены. На эти и другие вопросы в интервью VB.KG рассказала семейный психолог Ирина Кириллина.
- Вынужденные условия изоляции, на мой взгляд, вряд ли могут спровоцировать ребенка на суицид. Ему всегда предшествуют определенное суицидальное состояние, настроение, обусловленное причинно-следственной связью. И потом, как уже доказано, весенний период – это время обострения так называемых сезонных депрессий. Когда на душе мрачно, то даже солнечная погода не радует, а еще сильнее ранит душу.
Ирина Викторовна, откуда в детской душе появляется мрак?
- Причин много, но чаще всего из-за семейных конфликтов: частые ссоры и выяснения отношений между родителями, членами семьи, алкоголизм одного или обоих родителей,
психологическое, физическое, сексуальное насилие в семье. Очень сильно влияет отсутствие доверительных отношений между родителями и подростком,
непонимание, безразличие со стороны родителей, частые наказания, претензии, недовольство со стороны родителей,
завышенные требования и чрезмерные ожидания со стороны мам и пап, страх перед наказанием или само наказание, глубокое чувство вины (стыда) у подростка перед родителями, низкая самооценка и высокая неуверенность в себе.
Сильным фактором являются и психотравмы.
В чем они выражаются?
- Прежде всего это - разочарование в самом себе, в смысле жизни, во взаимоотношениях со сверстниками. В частности:
-глубокое чувство одиночества, отверженности, собственной незначимости и ненужности для окружающих,
-проблемы, связанные с общением со сверстниками (неудачи в любви, желание обратить на себя внимание, отсутствие друзей),
-проблемы, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, ПАВ,
-общение, зависимость от воздействия неблагоприятных компаний, псевдодрузей, неформальных социальных групп, например, сетевых, посвящённых суициду.
- Судя по словам несостоявшихся малолетних самоубийц, они всерьез не осознавали, что последует после их рокового шага.
- Да, для подросткового возраста свойственна романтизация смерти.
И все-таки что может стать, как говорится, последней каплей, провоцирующим фактором, подтолкнувшим ребенка к суициду?
- Это могут быть кризисные ситуации, трагические жизненные события, та же сезонность (весна-осень), о которой я уже упоминала.
Есть ли какие-то характерные признаки суицидального поведения у детей?
- Вот по таким поведенческим признакам можно определить, что у ребенка очень мрачно на душе, и он нуждается в поддержке:
- безрассудное или опасное поведение, жестокое отношение к себе, рисунки со сценами смерти,
- голодание или переедание, расстройство приема пищи,
- отсутствие заботы о внешнем виде,
- внезапное изменение обычного поведения - снижение успеваемости в школе, бунтарское поведение, тем более, если ребёнок ранее был спокойным,
- агрессивность, повышенная раздражительность и нервозность,
- тревожность, страхи,
- резкая потеря интереса к хобби и увлечениям,
- общая потеря энергии, когда ребенок целый день, а то и несколько проводит, лежа на диване.
Ирина Викторовна, что делать в таких случаях родителям?
- Проанализируйте состояние ваших семейных отношений и отношений со своим сыном или дочерью. Есть ли, например, взаимопонимание, гармония в семье, насколько доверительны ваши взаимоотношения с детьми, заботятся и любят ли друг друга члены семьи, имеются ли семейные ценности, традиции, совместная деятельность, как проводите и проводите ли вместе время.
Проявите внимание к ребенку. Подростки очень ранимы, отношения и общение должны быть корректными. Категорически нельзя впадать в истерику, кричать, проявлять агрессию, жестокое обращение, психологическое давление - уважайте своего ребенка.
Поинтересуйтесь, чем сейчас он живет, с кем дружит, чем увлекается, что его тревожит и беспокоит.
И не запрещайте! Если начать резко запрещать все, чем живет и интересуется подросток, то это ещё больше подорвёт доверительные отношения, заставит его говорить неправду или вообще ничего не говорить.
Разговаривайте с детьми на все темы, которые его интересуют и волнуют. Часто дети и подростки скрывают мысли о смерти, не готовы обсуждать их с родителями. Большинство из них очень пугает, если ребёнок затрагивает эту тему, задаёт вопросы. Важно не пресекать подобные разговоры, не нужно отрицать или критиковать. Дайте ребёнку высказаться, вслушайтесь в то, что он говорит, не оценивая, и переведите разговор в позитивное русло: мол, "у жизни много красок и возможностей, так бывает, что не все иногда складывается так, как хочется. Если тебя сейчас что-то не устраивает, то пока ты жив, ты в силах все изменить".
Разговаривать нужно ласково и внимательно, с добротой, а не со страхом или раздражением, тоном, чтобы вам хотелось ответить. "Все ситуации в жизни решаемы! Безвыходных ситуаций нет! Вместе мы подумаем и найдём варианты выхода из сложившихся временных трудностей". Если же ребенок не идёт на доверительный контакт, то не надо "брать крепость штурмом".
Значит, надо обратиться к психологу. Главное – ребенку нужно помочь справиться с его состоянием, почувствовать себя в безопасности от своих угнетающих мыслей и намерений лишить себя жизни, чтобы он снова наполнился доверием к миру, желанием жить, радоваться жизни, любить себя и верить в хорошее будущее.
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