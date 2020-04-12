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В поддержку молодого врача запустили флешмоб. Люди извиняются за правду

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- Екатерина Улитина
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Пользователи кыргызского сегмента социальных сетей запустили флешмоб в поддержку молодого врача, который рассказывал в Твиттере о своей работе. Он показал медицинскую маску, которой его снабдили на работе. Позже появилась видеозапись на которой он извиняется за недостоверную информацию. Свой аккаунт в Твиттере он закрыл.

Та самая маска, за которую врач извинился, назвав ее дезинформацией

Десятки пользователей соцсетей немедленно отреагировали на видео с извинениями. Люди стали публично извиняться за свои поступки и слова, чтобы показать, что медика вынудили извиниться за правду.

Заступился за молодого специалиста депутат Дастан Бекешев. Он заявил, что написал письмо в прокуратуру, чтобы там разобрались в этой ситуации.

Коллега Бекешева Эльвира Сурабалдиева тоже прокомментировала эту ситуацию.

- Вроде и на заседании сказала в адрес ГКНБ. И (вице-премьер-министру Аиде) Исмаиловой сказала, так нельзя ни с врачами, ни с кем поступать. Издеваясь над людьми, оказывают медвежью услугу всем власьтимущим, - написала депутат.


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URL: https://www.vb.kg/387105
Теги:
социальные сети, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, COVID-19
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