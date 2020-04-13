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Касымалиева о медиках заразившихся COVID-19: Некоторые уже кашляют кровью

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- Екатерина Улитина
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Депутат, вице-спикер ЖК Аида Касымалиева рассказала о состоянии здоровья врачей ошской детской инфекционной больницы, которые заразились COVID-19. Их история стала известна после того, как заразившиеся медики вынуждены были доказывать, что они заразились на работе, а не на тое, как заявил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в прямом эфире всех телеканалов.

- Многие из них на дополнительных аппаратах, некоторые не могут говорить, у некоторых уже кашель с кровью. Разговаривали со мной и одышка была. Плакали, что они борются со смертью, им неважно уже ничего кроме выздоровления, но то, что их очернили, что они заразились в гостях, это вызвало, конечно, слезы и обиду. Просят защитить их честное имя. Они все всю жизнь работали и являются очень опытными врачами, - написала Касымалиева на своей странице Facebook.

Она добавила, что заразившиеся медики, по распоряжению руководства больницы с первых дней работали с людьми, вернувшимися с умры. Аида Касымалиева отмечает, что врачи носили спецодежду и у всех были средства защиты, но потом они были вместе с другими медработниками в ординаторской и в маршрутках. Отметим, сами медики в своем обращении упоминали о недостатках в обеспечении безопасности и организации обсервации.

Касымалиева пообещала, что на заседании Жогорку Кенеша обязательно поднимет вопрос о наказании чиновников Минздрава, которые предоставили Боронову информации о том, что якобы врач посетила той паломника. Также она отметила, что ей поступают жалобы от медицинских сотрудников о том, что на них оказывают давление, им запрещают говорить и их же обвиняют в заражениях. Депутат обещала, что не оставит эти жалобы.

Напомним, в Кыргызстане COVID-19 подтвердился у 63 медиков.


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URL: https://www.vb.kg/387112
Теги:
Ош, Кыргызстан, Аида Касымалиева, врачи, коронавирус, COVID-19
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