Шарипов обратился к кыргызстанцам из пустынного Звездного городка (видео)

Первый и пока единственный летчик-космонавт Кыргызстана, Герой КР и Герой России Салижан Шарипов через VB.KG поблагодарил земляков-кыргызстанцев за многочисленные поздравления с Днем космонавтики.

На видео Шарипов выступает с обращением с совершенно пустынной площади подмосковного Звездного городка перед памятником первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину.

Судя по видео, карантинные меры типа "Сиди дома" из-за коронавирусной пандемии распространяются и на обитателей сугубо секретного российского Центра подготовки космонавтов, известного как Звездный городок.

Шарипов поблагодарил всех, кто поздравил его, одного из многочисленных продолжателей дела Юрия Гагарина, первым из землян совершившего полет в космос 12 апреля 1961 года

Как подчеркнул Шарипов, он гордится тем, что до сих пор работает в Центре подготовки космонавтов. И в нынешние не самые легкие времена исследователи космоса продолжают свое дело.

- Я горжусь,что я кыргызстанец! – сказал он.

Экскурс: Памятник Юрию Гагарину был установлен в 1971 году, в честь десятой годовщины первого в мире полета человека в космос. Скульптор Борис Дюжев и архитектор Александр Заварзин расположили бронзовый монумент неподалеку от многоэтажки № 2, где жила семья Гагарина (названий улиц в Звездном городке нет). Считается, что Валентина Гагарина, вдова космонавта, попросила добавить монументу одну трогательную деталь: в заведенной за спину руке космонавт держит ромашку. Возвращаясь с утренних пробежек, Юрий всегда приносил Валентине цветы.