Федерация профсоюзов теперь оказывает бесплатные консультации online

Федерация профсоюзов Кыргызстана совместно с центральными отраслевыми комитетами профсоюзов создала специальную группу консультантов из числа юристов, экономистов, специалистов по охране труда и технических инспекторов ФПК и Центральных отраслевых комитетов профсоюзов. Она будет предоставлять консультации гражданам в режиме online. Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Как отмечается, общественные инспектора профсоюзов осуществляют контроль за соблюдением трудовых прав работников в сложившейся ситуации, обеспечением санитарно-гигиенических условий и осуществлением профилактических мероприятий на предприятиях, в том числе, по обработке и дезинфекции помещений, обеспечению средств индивидуальной защиты, медицинского обслуживания.

- Федерация профсоюзов Кыргызстана оказывает максимальное содействие Правительству КР в принятии мер по минимизации последствий эпидемии и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Также профсоюзами регулярно оказывается благотворительная помощь нуждающимся, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

За бесплатными консультациями специалистов от ФПК и отраслевых профсоюзов можно обратиться:

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРОВОДЯТ:

БРЕЙВО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ – (0772) 775800

ОМУРОВА АЙНУРА МАНАСОВНА - (0778) 681297

МУХАМЕТ УУЛУ БЕКЖАН - (0702) 098854

КАРАЧАЛОВ ЭЛДИЯР - (0707) 475747

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ:

КАСЫМАЛИЕВА ГУЛЬМИРА КАДЫРОВНА - (0701) 090918

БАЯЛИЕВА АЙГУЛЬ АСАНКУЛОВНА - (0555) 326475

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

ТЫНЫБЕКОВ ДОГДУРБАЙ КАРЫМШАКОВИЧ - (0555) 752400

КАЗАКБАЕВ ЖЕНИШБЕК ШАРИПБАЕВИЧ - (0555) 378504

ДЖАНАЛИЕВ НАЗАР - (0778) 613217

НОВИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА - (0776) 549470

ИМАНХОДЖАЕВ ЫРЫС БЕЙШЕНАЛИЕВИЧ - (0778) 222568