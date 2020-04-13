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Фермеры Ошской области продают на экспорт чеснок и капусту

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- Александра Василькова
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С начала года из Араванского района Ошской области экспортировано свыше ста тонн овощей в Россию и Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

Отмечается, что с начала 2020 года фермеры района произвели 110 тонн сельхозпродукции – чеснок, лук, капуста. Овощи направлены на продажу на внутренних рынках Республики Казахстан и России.

"Основной объем сельхозпродукции был экспортирован до введения ЧП. После того, как начал действовать режим, было продано 33 тонны овощей на рынки РК и РФ, включая 8 тонн чеснока и 15 тонн капусты. Это урожай собранный с полей, в то время как ранее на продажу шли тепличные овощи", - рассказали VB.KG в пресс-службе полномочного представительства.

Кроме того сообщается, что 9-10 апреля в районе случились заморозки, повредившие листья картофеля на площади 1602 гектара.

"Заморозки не очень сильно повлияют на урожайность корнеплода. Ожидается, что потери составят не более 10 процентов, поскольку были повреждены только листья кустов картофеля. В течение недели посадки придут в прежнее состояние. Однако, созревание картофеля задержится на 20-25 дней", - заверяет пресс-служба.


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URL: https://www.vb.kg/387128
Теги:
торговля, Ошская область, сельское хозяйство, экспорт, ЕАЭС, коронавирус
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