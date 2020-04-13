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На ком лежит ответственность за ситуацию с медиками Кыргызстана?

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- Виктория Гунгер
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Почему наши медики и все те, кто борется с коронавирусным врагом в первых рядах, подвергаются такому унижению и давлению? И это при том, что вся ответственность за ситуацию лежит на высшем руководстве страны. Таким вопрос задался в соцсетях гражданский активист Самат Алиев.

Он отметил, что коронавирус рано или поздно отступит, а вот обида и боль на нынешнее руководство страны не пройдёт никогда.

- Руки прочь от медиков! В случае нападения на страну, солдат первым принимает удар неприятеля. Сегодня солдатами стали наши врачи, медсестры и нянечки, которые рискуя своими жизнями, ведут бой против невидимого и коварного врага. Когда не хватает боеприпасов и оружия, солдат добывает их бою или мастерит из подручных средств изделия для уничтожения врага и защиты себя. Такое же происходит с нашими медиками. Ввиду отсутствия или ограниченности средств индивидуальной защиты, многие из них вынуждены носить самодельные маски и защитную экипировку. А ведь врач ещё обязан защитить и своего пациента! Но если командование оставляет солдата на поле боя без поддержки, голословно обвиняя его в трусости. То это чревато последствиями, как для руководства, так и для страны в целом. Защитим наших защитников! – заявил Алиев.

Такая реакция последовала после того, как ГКНБ заставил одного из врачей признаться в якобы распространении ложной информации на видео. До этого врач попытался рассказать правду о происходящей ситуации в медучреждениях.

Примечательно, что высказался по этому поводу в соцсетях и заведующий реанимационным отделением Бишкекской станции скорой помощи Егор Борисов.

- Первым пунктом во всех инструкциях по оказанию медицинской помощи стоит "обеспечение собственной безопасности". И если тебя не обеспечило защитой руководство на местах, то странно кидаться с вилами на танки. Заражения медработников - вещь неизбежная. Это видно по мировой статистике, 10 процентов от заражённых в мире.У нас процент выше, так как тестируют всех задействованных работников. И устраивать гонения на врачей - последнее дело. 30 лет унижали системно, теперь унижают на камеру, - посетовал он.


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URL: https://www.vb.kg/387132
Теги:
правительство, эпидемия, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, медики, коронавирус, карантин
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