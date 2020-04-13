Боронов предложил президенту продлить режимы ЧС и ЧП в Кыргызстане

Президент КР Сооронбай Жээнбеков, сегодня, 13 апреля, принял первого вице-премьер-министра КР - руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее.

Кубатбек Боронов представил полную информацию о принимаемых оперативных мерах и планах действий на краткосрочный период.

Президент еще раз обратил особое внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских работников и других лиц, непосредственно задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Жээнбеков отметил необходимость проведения глубокого, комплексного анализа ситуации для выработки действенных предложений по стабилизации эпидемиологической и макроэкономической ситуации в стране.

Еще раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено социально-уязвимым слоям населения, и поддержке предпринимательства.

Руководитель Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.

С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.

Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с этим руководитель Республиканского оперативного штаба представил информацию о мерах по поддержке социально-уязвимых граждан, временно безработных лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, медиков, сотрудников силовых и других задействованных структур.