За сутки в Кыргызстане выявили еще 42 зараженных COVID-19. Всего 419

В Кыргызстане на 13 апреля выявлено еще 42 новых случая заражения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Из выявленных за сутки - 16 медработников. Девять из них заразились в Бишкеке, 4 в Ошской области, 2 в Оше, 1 в Баткене. Всего на сегодня 79 случаев заражения у медработников.

Из новых случаев:

Бишкек – 10

Чуйская область – 6

Ошская область – 9

г.Ош – 5

Джалал-Абадская область – 2

Нарынская область – 9

Баткенская область – 1.

Итого на сегодня по стране всего 419 зараженных коронавирусной инфекцией.

Из них в:

Джалал-Абадской области – 91,

Ошской области – 128,

г.Ош – 59,

Чуйской области – 27,

г.Бишкек – 69,

Баткенской области – 5,

Нарынской области – 34,

Иссык-Кульской области – 6.

За сутки выписано 13 человек, всего выздоровели 67 пациентов.

Из общего числа инфицированных 224 женщины, 195 мужчин. Из новых случаев: 23 женщины, 19 мужчины.

Всего детей до 16 лет 39 случаев, из них до года трое.

В стационаре находятся 327 человек, 11 в тяжелом состоянии, 6 в реанимации, из них трое медработники. Умерло от COVID-19 на сегодняшний день 5 человек.