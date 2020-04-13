За сутки в Кыргызстане выявили еще 42 зараженных COVID-19. Всего 419

В Кыргызстане на 13 апреля выявлено еще 42 новых случая заражения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев. Из выявленных за сутки - 16 медработников. Девять из них заразились в Бишкеке, 4 в Ошской области, 2 в Оше, 1 в Баткене. Всего на сегодня 79 случаев заражения у медработников.
Из новых случаев:
Бишкек – 10
Чуйская область – 6
Ошская область – 9
г.Ош – 5
Джалал-Абадская область – 2
Нарынская область – 9
Баткенская область – 1.
Итого на сегодня по стране всего 419 зараженных коронавирусной инфекцией.
Из них в:
Джалал-Абадской области – 91,
Ошской области – 128,
г.Ош – 59,
Чуйской области – 27,
г.Бишкек – 69,
Баткенской области – 5,
Нарынской области – 34,
Иссык-Кульской области – 6.
За сутки выписано 13 человек, всего выздоровели 67 пациентов.
Из общего числа инфицированных 224 женщины, 195 мужчин. Из новых случаев: 23 женщины, 19 мужчины.
Всего детей до 16 лет 39 случаев, из них до года трое.
В стационаре находятся 327 человек, 11 в тяжелом состоянии, 6 в реанимации, из них трое медработники. Умерло от COVID-19 на сегодняшний день 5 человек.