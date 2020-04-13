Президенты стран ЕАЭС проведут виртуальный саммит

Лидеры стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - проведут встречу в формате видеоконференции. Она назначена на 14 апреля, проинформировали в Евразийской экономической комиссии.

Как сообщается, этот виртуальный саммит пройдет по инициативе Александра Лукашенко, президента Беларуси, которая сейчас председательствует в ЕАЭС.

Отмечается, что в настоящий момент государства Союза завершают доработку Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Этот документ был рассмотрен на заседании Межправительственного совета ЕАЭС, состоявшемся 10 апреля также в формате видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, стратегия в целом одобрена, осталось несколько вопросов. Один из них касается цен и тарифов на транспортировку газа внутри Союза. Соответствующие решения должны выработать министерства энергетики стран ЕАЭС в течение двух недель

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включают 326 мер и механизмов, раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Документ, как подчеркивается, не только помогает достичь цели и задачи, установленные в Договоре о Евразийском экономическом союзе, но и дает возможность дополнить его новыми формами и сферами экономической интеграции.

На заседании Межправсовета ЕАЭС главы правительств стран-партнеров также утвердили комплекс срочных мер по обеспечению экономической стабильности в Союзе в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Эта тема, как ожидается, будет поднята и на предстоящем виртуальном саммите 14 апреля.