Всекитайская федерация женщин призвала кыргызстанок не терять надежду на победу над коронавирусом. В письме, адресованном президенту Конгресса женщин Кыргызстана Замире Акбагышевой, а в ее лице и всем членам этой полумиллионной организации говорится: "Разрешите выразить вам и всему кыргызскому народу, особенно женщинам, наши искренние слова поддержки в это нелегкое для вашей страны время. Мы следим за ситуацией в Кыргызстане и видим, что она постоянно меняется, усиливаются меры профилактики и контроля, и понимаем, как вам нелегко в этот критический момент. Но не теряйте надежду и веру в победу над этим злом всего человечества".

Конгресс женщин Кыргызстана, как сказала Замира Акбагышева VB.KG, в свое время всячески старался поднять дух китайским подругам, когда началась эпидемия в их стране. "И вот теперь в ответ нам вернулись добрые дружеские пожелания, вселяющие надежду, что и мы тоже достойно выдержим это испытание", - добавила президент Конгресса женщин КР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин отметил на чрезвычайном саммите G-20 по COVID-19, что "если мы будем действовать в одном направлении, помогать и поддерживать друг друга, то мы одержим победу над эпидемией и будем приветствовать лучшее будущее для всего человечества". Во время борьбы китайского народа с эпидемией нас поддержали многие страны и народы, в том числе и Кыргызстан, оказавший помощь и словом, и делом в непростой борьбе с эпидемией. И сообща мы справились с ней.

В мире сегодня много вызовов. Один из них – COVID-19, победить который, как верно заметил Си Цзиньпин, можно только сообща, объединив усилия. Уверены, что под руководством президента КР Сооронбая Жээнбекова и при поддержке друзей кыргызский народ одержит победу над эпидемией, - говорится в письме Всекитайской федерации женщин кыргызстанкам. – Искренне желаем всем сестрам Конгресса женщин КР здоровья и благополучия. Возьмемся за руки подруги, чтобы защитить женщин и детей наших стран, чтобы еще крепче стали китайско-кыргызские отношения и дружба между народами двух стран".