Журнал Nature принес извинения за связывание COVID-19 с Уханем

Один из ведущих научных журналов мира Nature в редакционной статье, опубликованной 7 апреля, принес свои извинения за прошлые информационные материалы, в которых связывал новый тип коронавируса с Уханем и Китаем.

Журнал, как сообщает газета "Жэньминь жибао", также призывает отказываться от стигматизации болезни, которая разжигает расизм и дискриминацию против азиатов, подрывая их желание учиться и работать в иностранных университетах, институтах и других научных учреждениях.

В феврале Всемирная организация здравоохранения объявила, что новый тип коронавируса будет называться COVID-19. "ВОЗ без колебаний направляла напоминания тем, кто ошибочно связывал новый вирус с Уханем и Китаем в своих новостных материалах, в том числе и журналу Nature", - говорится в статье.

"То, что мы сделали, является ошибкой с нашей стороны, мы берем на себя ответственность и приносим свои извинения", - отмечается в статье. На фоне того, как страны борются в целях достижения контроля за распространением вируса, отдельные политики придерживаются устаревшего сценария и настаивают на том, что Китай несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

В число таких политиков вошли президент США Дональд Трамп, бразильский депутат Эдуардо Болсонару – сын президента Бразилии Жаира Болсонару, а также политики из Великобритании, Ирана, Индии и Австралии.

"Связывать вирус и заболевание с конкретным местом - это безответственно и это необходимо прекратить", - говорится в статье. Иначе люди азиатского происхождения по всему миру станут жертвами расистских нападок.

Такие атаки могут задеть чувства более 700 тысяч китайских студентов, которые обучаются в университетах за пределами Китая. Многие учащиеся не хотят возвращаться на учебу из-за расизма, а также в связи с неопределенными факторами, имеющими отношение к ограничениям в поездках.

"Эти молодые люди могут испытывать срывы и потери новых связей и возможностей", - говорится в статье. "Однако потеря китайских студентов и учащихся из других азиатских стран может иметь серьезные и тревожные последствия для научных учреждений. Это означает, что университеты в пострадавших странах станут менее разнообразными, чего не было в течение нескольких поколений", - цитирует "Жэньминь жибао" статью из научного журнала.

"На протяжении десятилетий кампусы стремились усилить разнообразие, страны приняли разные меры для поощрения международной академической мобильности. Разнообразие само по себе ценно", - говорится в статье. "Разнообразие способствует пониманию и диалогу между культурами, а также обмену мнениями и способами существования. Более того, разнообразие всегда было стимулом для исследований и инноваций".

Редакция журнала советует мировым лидерам избегать и снижать стигматизацию, воздерживаться от связывания COVID-19 с определенными группами людей или местами.

"Стигматизация коронавируса должна прекратиться", - подчеркивается в статье журнала Nature.