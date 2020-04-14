Исаков: Дистанционное обучение началось хорошо, но надо доработать недочеты

Дистанционное обучение началось хорошо, теперь надо работать над недочетами. Об этом заявил министр образования и науки КР Каныбек Исаков, передает пресс-служба ведомства.

Каныбек Исаков провел онлайн совещание с руководителями городских и районных отделов образования, областных институтов повышения квалификации учителей.

Министр рассказал об успехах и недочетах дистанционного обучения, которое было впервые запущено в Кыргызстане.

"В целом, дистанционное обучение началось хорошо. Тем не менее существуют сложности по организации обратной связи с учащимися в районах с низкой скоростью мобильного Интернета, отсутствия информационно-коммуникативной компетенции у некоторых учителей, наличия семей без телевизора", отметил глава МОиН.

Исаков сообщил, что ведутся переговоры с мобильными операторами по улучшению доступа к Интернету в районах с плохой скоростью, проблемы семей, в которых нет телевизоров, решаются с помощью местных властей и спонсоров.

Министр также отметил, что есть вопросы по поводу большого объема домашних заданий и нехватки времени на них.

"Несмотря на то, что дистанционное обучение было организовано впервые, у наших учителей хороший потенциал. Также хотел бы поблагодарить местные власти и спонсоров за помощь семьям, у которых нет телевизоров и телефонов", - сказал он