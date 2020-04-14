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Комендант Бишкека в ЖК расскажет о частичном смягчении режима ЧП

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Жогорку Кенеше рассмотрят меры для смягчения ограничений, введенных на время чрезвычайного положения. Этот вопрос значится в повестке дня заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности, назначенного на сегодня, 14 апреля.

Всего комитет намерен рассмотреть семь вопросов: заслушать информацию правительства о продовольственной безопасности, обеспечения средствами защиты сотрудников, работающих в очагах заражения COVID-19, о работе по возвращению кыргызстанцев из других стран. Министр здравоохранения расскаэжет о текущей ситуации в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, комитет должен согласовать договоры о внешних займах. Первое соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития, было подписано 7 апреля в связи с ситуацией COVID-19. Второе - Соглашение о Швейцарском гранте для проекта управления национальными водными ресурсами.


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URL: https://www.vb.kg/387151
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус, COVID-19
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