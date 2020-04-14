В Петербурге кыргызстанцы пришли на помощь соотечественникам

На помощь гражданам Кыргызстана, которые из-за коронавируса попали в Санкт-Петербурге в тяжелую ситуацию, пришел специально созданный штаб. Он сформирован из числа их здешних соотечественников и добровольцев, сообщили в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ.

В состав штаба вошли представители посольства КР в РФ, почетного консульства КР в северной столице России, кыргызской диаспоры, общественных и молодежных организаций, деловых кругов, а также волонтеры. Возглавил штаб заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.

Своими целями штаб провозгласил оказание гуманитарной, социальной и информационной поддержки землякам, проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для них открыта горячая линия, принимающая звонки в круглосуточном режиме, предоставляются продукты питания. Такой заботой была охвачена и группа соотечественников, которые в течение двух дней не могли улететь на родину из городского аэропорта "Пулково".

Кроме того, для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы Санкт-Петербурга перечислили на специальный счет Центрального казначейства Министерства финансов КР 100 тысяч рублей.

"Работа продолжается по нескольким направлениям. Мы информируем кыргызстанцев, проживающих в данном регионе, о мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции. Выявляем людей, которые нуждаются в помощи. Предпринимаем меры по трудоустройству и обеспечению временным жильем тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии", - сообщил Нурбек Сатвалдиев.