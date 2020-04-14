Федерация современного эстрадного танца КР запустила серию прямых эфиров

Федерация современного эстрадного танца Кыргызской Республики запустила серию прямых эфиров. Присоединяться и задавать вопросы их героям приглашают профессиональных танцоров и любителей, хореографов, руководителей коллективов и школ, просто поклонников танцевального искусства.

"Пришло время стать ближе!", - посчитали в федерации. Начать знакомство решили прямым эфиром с идейным вдохновителем Федерации современного эстрадного танца Кыргызской Республики Андреем Кокоулиным. Он же - президент Общероссийской танцевальной организации, президент Союза чир спорта и черлидинга России, вице-президент Международной танцевальной организации, член правления Европейского Союза черлидинга.

Новые эфиры последуют уже совсем скоро. ФСЭТ КР намерена рассказывать всем о своей структуре, наставниках, танцевальных направлениях, которые они преподают. Также всех ждут вдохновляющие истории успеха, мастер-классы и многое другое.

Прямые эфиры будут проходить на страничке Федерации в Instagram. Заходите на @dancefederation и узнавайте о времени новых эфиров.