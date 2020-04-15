Скончался видный историк, участник Отечественной войны Макай Усупов

По заслугам и честь. Его официальный некролог подписали премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и другие члены правительства. А похоронили доктора исторических наук Макая Усупова 14 апреля на почетном Ала-Арчинском мемориальном кладбище.

Как рассказала VB.KG вдова историка Мария Аилчиновна, из-за нынешнего чрезвычайного положения собственно ход похорон был по необходимости очень скромным. Поминальные мероприятия решили провести тогда, когда отменят режим ЧП.

Макай Усупов родился 3 ноября 1924-го, из ребят его года рождения уцелели на войне очень немногие. Об участии в войне лучше всего свидетельствуют две из его 18 медалей. Это высоко ценившиеся солдатами медали "За отвагу" – изготавливались из серебра, каждая имела свой выгравированный номер, за каждую полагались денежные выплаты, как и за ордена.

Малоизвестная деталь его биографии, которая более полувека была засекречена, такова. После 9 мая 1945-го война для Усупова не закончилась. Его направили в Западный Китай.

В войсках военного министра Восточно–Туркестанской Революционной Республики генерала Исхакбека Монуева храбро воевал в 1945–1947–м и сержант Макай Усупов, которого после боев на фронтах Великой Отечественной тайно перебросили в Синьцзян как якобы одного из сотен добровольцев. И всегда Усупов гордился, что воевал под командованием генерала Исхакбека Монуева. Даже когда имя генерала вслух произносить не полагалось, а негласный запрет был несколько десятилетий.

После демобилизации из рядов Советской Армии, с 1947 по 1951 годы, Усупов учился в Пржевальском учительском институте, затем в Кыргызском государственном педагогическом институте. С 1951 по 1957 годы работал преподавателем в институте, был ответственным редактором "Мугалимдер газетасы".

После окончания Высшей партийной школы (в 1959-м) и Академии общественных наук при Центральном Комитете КПСС (в 1962-м) и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Усупов работал руководителем лекторской группы, заведующим отделом науки и культуры комитета партийно-государственного контроля при ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР и Совете Министров Киргизской ССР, заведующим отделом науки и культуры Комитета народного контроля Киргизской ССР.

В период с 1969 по 1991 годы занимался научной работой в Институте истории партии при ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР – филиале ордена Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В течение 22 лет руководил сектором партийного строительства, затем сектором истории партии. Очень тщательно подготовил и с блеском защитил докторскую диссертацию о Компартии Кыргызстана в годы Великой Отечественной. Все, кто с ним работал, в том числе и автор этих строк, навсегда запомнили Макая Усуповича как прекрасного руководителя, талантливого и скрупулезного ученого.

В 1991 году Усупов был приглашен на работу в Редакционную коллегию посвященной погибшим в годы войны "Книги Памяти" и написал введение, заключение и 8 основных глав ее заключительного сводного тома "Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны".

За все годы работы Усупов опубликовал научные труды объемом 115 печатных листов, это очень солидно. Все научные исследования посвящены истории Коммунистической партии, партийному строительству и истории Кыргызстана в годы Великой Отечественной.

Макай Усупов был прекрасным отцом четверых детей, дедушкой и прадедушкой. Гордился, что двое его детей стали карьерными дипломатами, один стал работать в солидной фирме в Москве, дочь продолжила профессию отца.

Интересны хронологически последние награды Макары Усупова. Председатель общественного движения "Боевое братство" генерал–полковник Абдыгул Чотбаев вручил ему медаль "Ветеран боевых действий", учрежденную Комитетом по делам воинов–интернационалистов стран СНГ. А посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко - юбилейную медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".