Правительство успокаивает, а депутаты ЖК все равно волнуются

Накануне сегодняшнего пленарного заседания Жогорку Кенеша в Большом зале "Белого дома" прошла как бы генеральная репетиция. Состоялось совместное заседание Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности и Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Заслушали представленную первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым информацию Правительства о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, обеспечению продовольственной безопасности, бесперебойному проведению весенне-полевых и хозяйственных работ 2020 года в условиях режима ЧС и ЧП в республике.

По мнению бишкекских парламентских аналитиков, самыми важными из поднятых вопросов оказались следующие.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что на сегодняшний день в республике в наличии 30 тысяч индивидуальных средств защиты, из них 13 тысяч – многоразовые. Достаточен запас медицинских масок и респираторов, лекарственных препаратов и других необходимых медицинских принадлежностей.

- Созданы условия бесперебойного проведения весенне-полевых и хозяйственных работ 2020 года в условиях режима ЧС и ЧП. На блокпостах не будет проблем для поставщиков ГСМ и минеральных удобрений, - заверяет Боронов.

Самое главное обещание Правительства:

- Дефицита продуктов питания и других необходимых товаров не будет, - подчеркнул Боронов.

Депутат Абдывахап Нурбаев выступил с жесткой критикой действий Правительства. По словам Нурбаева, "именно из-за несвоевременного обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты очень высок показатель заражения инфекцией среди врачей и медсестер".

Нурбаев потребовал - наряду с рассмотрением ответственности экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева также дать правовую оценку должностным лицам Минфина за несвоевременное финансирование мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Парламентарий призвал Правительство помимо выплаты компенсаций заболевшим медработникам начать выдачу им беспроцентной ипотеки.

Депутат Каныбек Иманалиев призвал Правительство ускорить процесс тестирования на коронавирусную инфекцию.

- Например, в моем родном селе 15 марта 79 человек сдали тест на коронавирус. Прошел месяц и только 3 человека получили результаты анализов. Такими темпами тестирование 7 тысяч контактировавших закончится только в 2022 году, - негодовал Иманалиев.

По его мнению, ресурсов государства на проведение лабораторных исследований явно недостаточно. Забор крови и анализ осуществляют только 22 лаборанта и вирусолога в 6 лабораториях. Надо привлечь к сотрудничеству частные лаборатории, соответствующие международным требованиям безопасности.

Депутат Жанарбек Акаев возмутился, что "исполнительная власть допускает определенные недочеты в своей работе, в том числе недостаточно защищены права медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, имеет место преследование тех из них, кто заявил о проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты".

Еще он возмутился, что Минздрав не сдерживает обещание о выплате денежного поощрения врачам и медсестрам.

- Врачи города Ош сообщают о том, что периодически проверяют свои банковские карточки с надеждой на то, что средства перечислены, однако деньги еще не поступили, - сказал Акаев.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов пояснил, что 828 сотрудникам из 43 лечебных учреждений перечислено 6 млн 600 тысяч сомов и эти средства поступят в ближайшие дни после уточнения персональных данных и лицевых счетов медработников.

Еще Жанарбек Акаев обозначил вопрос о правильном распределении поступающей на борьбу с коронавирусом финансовой и гуманитарной помощи, отметив, что справедливость использования этих средств вызывает у людей сомнения.

Зарылбек Рысалиев, как опытный ветеран силовых структур, призвал Правительство в срочном порядке сформировать Межведомственную следственно-оперативную группу и Государственную комиссию по возникшей ситуации.

Жаныбек Бакчиев обратил внимание на необходимость устранения коррупционных рисков при оказании государством финансовой поддержки бизнесменам путем льготного кредитования, поскольку предлагаемые Правительством критерии отбора предпринимателей являются размытыми и не обеспечивают прозрачность распределения средств между ними.

Также депутат призвал исполнительную власть ускорить принятие постановления, позволяющего предприятиям экспортировать защитные маски и костюмы. Ведь в условиях пандемии многие швейные цеха переориентировали свое производство на выпуск средств индивидуальной защиты и теперь стоит вопрос о сбыте этой продукции.

Бакчиев призвал коменданта Бишкека во избежание организационных издержек продлить срок действия ранее выданных пропусков на весь период режима ЧП.

Депутаты заслушали информацию Правительства КР о проводимой работе по возвращению граждан КР в связи с пандемией COVID-19 из третьих стран сегодня, 14 апреля в ходе совместного заседания Комитетов Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Исхак Пирматов, Наталья Никитенко и Руслан Казакбаев призвали срочно организовать чартерные рейсы из Новосибирска, Дубая и других аэропортов, где скопились наши граждане, которые не могут вылететь в Кыргызстан. К Правительству КР по этой проблеме серьезные претензии насчет его нераспорядительности.