США приостанавливают финансирование Всесмирной организации здравоохранения

Трамп сокращает финансирование ВОЗ. Он считает, что действия организации привели к более масштабной вспышке коронавирусной инфекции, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он считает, что организация не справилась со своей задачей и должна нести ответственность. По его словам, ВОЗ продвигала китайскую "дезинформацию" о вирусе, что привело к более широкой вспышке, чем это произошло бы в противном случае.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн.

Отметим, в начале апреля Вашингтон неоднократно критиковал работу ВОЗ во время пандемии коронавируса. Трамп 7 апреля писал в Twitter, что организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае. Позже он заявил, что ВОЗ ошиблась во "многих вещах" в связи со вспышкой COVID-19. В частности, он обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности коронавируса.