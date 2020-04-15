За сутки в Кыргызстане выявили еще 19 новых случаев COVID-19. Всего 449

На 15 апреля в Кыргызстане выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19. Из них 14 женщин, 5 мужчин, в том числе 15 медиков. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Зараженные выявлены в
Бишкек – 5
Ош – 12
Ошская область – 2
Среди новых случаев 14 женщин, 5 мужчин.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 – 15 случаев:
Бишкек – 3
Ошская область – 2
Ош -10.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на 15 апреля – 98 случаев.
Всего инфицированных по Кыргызстану зарегистрировано 449 человек. Из них в:
Джалал-Абадской области – 93
Ошской области – 130
г.Ош – 71
Чуйской области – 28
г.Бишкек – 82
Баткенской области – 5
Нарынской области – 34
Иссык-Кульской области – 6.
Из зарегистрированных положительных случаев – 244 женщин, 205 мужчин.
"За сутки из стационара выписано 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из Ошской межобластной объединенной клинической больницы выписано 2 пациета, в Бишкеке – 5, при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписаны с выздоровлением по стране 78 пациент", - сказал Усенбаев.
В стационаре на сегодня остаются 366 граждан. При этом 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 7 в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как средне тяжелое или удовлетворительное. Всего выздоровевших 78 человек.