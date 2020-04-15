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За сутки в Кыргызстане выявили еще 19 новых случаев COVID-19. Всего 449

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- Оксана Гут
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На 15 апреля в Кыргызстане выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19. Из них 14 женщин, 5 мужчин, в том числе 15 медиков. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены в

Бишкек – 5

Ош – 12

Ошская область – 2

Среди новых случаев 14 женщин, 5 мужчин.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 – 15 случаев:

Бишкек – 3

Ошская область – 2

Ош -10.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID 19 на 15 апреля – 98 случаев.

Всего инфицированных по Кыргызстану зарегистрировано 449 человек. Из них в:

Джалал-Абадской области – 93

Ошской области – 130

г.Ош – 71

Чуйской области – 28

г.Бишкек – 82

Баткенской области – 5

Нарынской области – 34

Иссык-Кульской области – 6.

Из зарегистрированных положительных случаев – 244 женщин, 205 мужчин.

"За сутки из стационара выписано 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из Ошской межобластной объединенной клинической больницы выписано 2 пациета, в Бишкеке – 5, при выписке результаты анализов отрицательные. Всего за все время выписаны с выздоровлением по стране 78 пациент", - сказал Усенбаев.

В стационаре на сегодня остаются 366 граждан. При этом 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 7 в реанимации. Состояние остальных пациентов с COVID-19 оценивается, как средне тяжелое или удовлетворительное. Всего выздоровевших 78 человек.


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URL: https://www.vb.kg/387198
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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