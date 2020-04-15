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Юные кыргызстанцы отметят юбилей Победы в Крыму

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- Евгений Денисенко
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Тематическая образовательная программа "Победа одна на всех" подготовлена во Всероссийском детском центре "Орленок" в Крыму. В рамках нее дети из России и стран СНГ примут участие в ряде памятных мероприятий, проведут шествие "Бессмертного полка".

Как сообщили в руководстве "Орленка", эта программа объединит воспитанников военно-патриотических объединений. "Ребята приедут из всех регионов России и государств СНГ: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргыстана и Узбекистана. Они откроют Аллею городов-героев, проведут торжественный смотр-парад, встретятся с героями Советского Союза и России, станут участниками встречи с актерами фильма "В бой идут одни старики", - рассказал директор центра Александр Джеус.

В числе запланированных мероприятий - военно-спортивная игра "Орленок", в ходе которой подростки смогут проявить себя в строевой, огневой, медицинской, начальной туристической подготовке и рукопашном бое.

В связи с мерами, принимаемыми сейчас в России по предупреждению коронавируса, образовательные программы, проведение которых планировалось в период с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 года, перенесены на осень-зиму текущего года. В частности, программа "Победа одна на всех" будет реализована в период с 1-2 декабря по 21-22 декабря, сообщили в руководстве "Орленка".

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" был открыт в 1960 году на берегу Черного моря, в 45 километрах от города Туапсе. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей. Летом в них одновременно могут отдыхать 3,5 тысячи детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие в сумме до полутора тысяч детей.


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URL: https://www.vb.kg/387204
Теги:
ВОВ, дети, Россия, День Победы, Кыргызстан
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