Жогорку Кенеш единогласно поддержал продление режима ЧП в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша единогласно поддержали продление режима ЧП в некоторых городах и районах Кыргызстана.

Сегодня, 15 апреля, состоялось заседание Жогорку Кенеша, на котором выступил президент Сооронбай Жээнбеков относительно сложившейся ситуации по распространению коронавируса в стране. Он заявил, что продление карантина единственное правильное решение на сегодня.

После его речи, 111-ю голосами парламентарии утвердили указ президента КР о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Жалал-Абадской области до 30 апреля.

Также утвержден указ главы государства о введении чрезвычайного положения на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 15 апреля до 30 апреля 2020 года.

Информацию по данным вопросам представил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев.