Ординаторы КГМА принимают участие в борьбе против коронавируса

Профессорско-преподавательский состав КГМА отправил гуманитарную помощь в виде индивидуальных средств защиты в отдаленный Ала-Букинский район. Кроме этого, оказывают действенную помощь своим коллегам в больницах и на санитарно-карантинных постах. Причем после специальной подготовки многие добровольно вызвались поехать в Нарынскую областную больницу, в Кеминскую, Тюпскую, Ала-Букинскую территориальные больницы, где оказывают и методическую, и практическую помощь. Об этом VB.KG сообщили в ректорате Медакадемии.

Не отстают от своих учителей и ординаторы КГМА первого и второго года обучения, которые тоже работают на передовой борьбы с COVID-19.

Молодые специалисты, изъявившие желание внести свой вклад в борьбу с вирусом, трудятся что называется в самых горячих точках - в Республиканской клинической инфекционной больнице, обсерваторе Ноокатского района Ошской области, в Нарынской областной больнице, в Кеминской территориальной больнице Чуйской области, в Тюпской территориальной больнице Иссык-Кульской области.

Ординаторы КГМА также дежурят на телефоне "горячей линии" 118 Министерства здравоохранения по городу Бишкек. Они собирают эпидемиологический анамнез у позвонивших на "горячую линию" бишкекчан по поводу своего самочувствия, выясняют все детали состояния их здоровья, дают рекомендации, если выясняется, что серьезных поводов для беспокойства нет.