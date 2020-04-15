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Комендантский час в Бишкеке теперь с 21.00 часов до 6 утра

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- Оксана Гут
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С сегодняшнего дня комендантский час сокращён на 2 часа, Об этом 15 апреля на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Таким образом, выходить на улицу горожанам теперь нельзя с 21:00 до 6:00 часов. Ранее, напомним, этот период был с 20.00 до 7 утра.

Орозалиев еще раз подчеркнул, что указом президента режим ЧП в столице продлен до 30 апреля. Вместе с тем, продлены и все бумажные пропуски, выданные для передвижения по столице ранее.

По его данным, с момента ввода ЧП поступило 25 918 бумажных заявок. Из них 13 268 для автотранспорта, 12 650 – для пеших передвижений. Также поступило 23 373 электронные заявки, выдано 1252.

Возвращаясь к вопросу о комендантском часе, Алмазбек Орозалиев сообщил, что с 25 марта по 14 апреля за нарушение комендантского часа задержаны 1863 человека: 1622 мужчины и 241 женщина. В том числе 13 несовершеннолетних и 50 иностранцев. Также на штрафстоянку поставлены 156 автомашин.


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URL: https://www.vb.kg/387212
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, карантин
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