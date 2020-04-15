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Горнорудная промышленность вновь может столкнуться с угрозой остановки

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- Виктория Гунгер
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Проблема с поставками оборудования для горной промышленности решилась после открытия границы с Китаем. Но назрела другая – не менее важная. Об этом VB.KG сообщил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, компании неоднократно говорили, что оборудования и запчастей хватит буквально на месяц работы. Сейчас, к счастью, проблема решилась.

- Открытие границы с КНР - хорошая новость. Мы неоднократно обращались к правительству с просьбой о положительном решении этого вопроса. Если в ближайшее время поставки начнутся, то компаниям станет намного легче осуществлять свою деятельность. Но в то же время, в этом вопросе требуется обеспечение максимальной безопасности. Так как доказано, что и на металле, и на стекле вирус COVID-19 живет продолжительное время. А значит, определенный риск заражения есть. Необходимы серьезные меры по дезинфекции, - отметил Таджибаев.

Однако в настоящее время назрела другая проблема – использование труда и человеческих ресурсов.

- Во многих районах, где работают компании, зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Причем, и в тех селах, где проживают сотрудники, которые должны подниматься на замену коллег. В обычное время вахта длится 15 дней. С недавнего времени из-за сложившейся ситуации ее продлили до полутора месяцев. То есть, люди отработают 1,5 месяца и должны столько же отдыхать. За них будут работать другие "вахтовики". Прибывшие все это время будут находиться под жестким контролем. Необходимо следить за тем, чтобы они не контактировали дома с потенциально зараженными людьми. Только после тщательного мониторинга они смогут подняться на рудник. И в этом состоит проблема. Причем, касается она почти всех горнорудных компаний, в том числе, крупных, - говорит Таджибаев.

Вот только им нужно поднять здоровых сотрудников и не допустить заражения.

- На такой работе очень тесный контакт во время проживания, питания и выполнения работы. А значит, есть большой риск заражения. Правда, рабочие на подобные удлиненные вахты отправляются лишь с собственного согласия. Если им такие нагрузки даются тяжело, мы их спускаем с рудника. Поэтому, вопрос и вовсе стоит о возможном временном приостановлении деятельности компаний. Это касается почти всех горнорудных предприятий. Поставка оборудования – положительная новость, которая снимает одну проблему. Но на повестке дня другая, не менее важная -обеспечение человеческими ресурсами, - заключил Таджибаев.


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URL: https://www.vb.kg/387217
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, эпидемия, Кыргызстан, деньги, экономика, коронавирус, Эльдар Таджибаев
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