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Прогноз по доходам в госбюджет ухудшился на 8 миллиардов сомов

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- Александра Василькова
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За четыре дня прогноз по доходной части бюджета ухудшился более чем на 8 миллиардов сомов. Такие выводы можно сделать на основании выступления президента Сооронбая Жээнбекова на нерабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

На встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции глава государства сообщил, что на сегодняшний день Кыргызстан столкнулся с трудностями в торгово-экономической и миграционной сферах.

- В первом квартале 2020 года объем импорта товаров из третьих стран в Кыргызстан сократился на 39 процентов. Мы понимаем, что отрицательная тенденция будет продолжаться. По сравнению с прошлым годом таможенные поступления в бюджет страны снизились почти на 40 процентов. К сожалению, уменьшение активности малого и среднего бизнеса еще больше снизит поступления в бюджет страны. В итоге, по нашим прогнозам, к концу текущего года сокращение поступлений в бюджет государства составит около 25 процентов, - заявил Сооронбай Жээнбеков.

При этом, четырьмя днями ранее президент озвучивал более оптимистичный прогноз в отношении доходной части бюджета. На внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств Жээнбеков говорил о 20-ти процентном выпадении из-за последствий пандемии.

Таким образом прогноз ухудшился на 5 процентов меньше чем за неделю. В пересчете на деньги это составляет 8 миллиардов 185 миллионов 520 тысяч сомов.

Для сравнения: аналогичная сумма требуется государству для выплаты пенсий за 2 месяца.

Общий объем выпадения средств из бюджета превысит по новому прогнозу 40 миллиардов сомов.

Отметим, доходная часть республиканского бюджета утверждена в ноябре 2019 года в размере 163 миллиардов 710 миллионов 400 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/387218
Теги:
бюджет, президент, финансовый кризис, Кыргызстан, деньги, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
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