Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Муфтий КР призвал мусульман во время поста Орозо соблюдать карантин (видео)

536  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев записал видеообращение, в котором призвал мусульман соблюдать правила карантина и изоляции во время священного месяца Рамазан, который начнется через несколько дней.

Он отметил, что в такое сложное время людям надо сохранять терпение.

- Через несколько дней начнется Орозо. В этом году, в связи с введением ЧП, ифтары нужно проводить дома, намаз тоже читаем дома вместе с семьей, - сказал муфтий.

Он призвал мусульман строго придерживаться требований карантина.

Напомним, в Кыргызстане режим ЧП введен 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Власти приняли решение продлить карантин до 30 апреля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387228
Теги:
ислам, религия, Кыргызстан, коронавирус, муфтият
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
чал
16.04.2020, 11:08

в начале карантина надо было выступать, опомнился после критики в его адрес

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  