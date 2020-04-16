Муфтий КР призвал мусульман во время поста Орозо соблюдать карантин (видео)

Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев записал видеообращение, в котором призвал мусульман соблюдать правила карантина и изоляции во время священного месяца Рамазан, который начнется через несколько дней.

Он отметил, что в такое сложное время людям надо сохранять терпение.

- Через несколько дней начнется Орозо. В этом году, в связи с введением ЧП, ифтары нужно проводить дома, намаз тоже читаем дома вместе с семьей, - сказал муфтий.

Он призвал мусульман строго придерживаться требований карантина.

Напомним, в Кыргызстане режим ЧП введен 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Власти приняли решение продлить карантин до 30 апреля.