Муфтий КР призвал мусульман во время поста Орозо соблюдать карантин (видео)

в начале карантина надо было выступать, опомнился после критики в его адрес
Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев записал видеообращение, в котором призвал мусульман соблюдать правила карантина и изоляции во время священного месяца Рамазан, который начнется через несколько дней.
Он отметил, что в такое сложное время людям надо сохранять терпение.
- Через несколько дней начнется Орозо. В этом году, в связи с введением ЧП, ифтары нужно проводить дома, намаз тоже читаем дома вместе с семьей, - сказал муфтий.
Он призвал мусульман строго придерживаться требований карантина.
Напомним, в Кыргызстане режим ЧП введен 25 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Власти приняли решение продлить карантин до 30 апреля.